Dal futuro di Brahim Diaz a Ibra: Pioli allo scoperto prima di Milan-Salernitana

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rossonero alla vigilia del match contro i campani, in programma domani a San Siro

E’ giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà la Salernitana a San Siro. Un match da non sbagliare per i rossoneri, che devono riscattare il ko di sabato scorso contro la Fiorentina per riprendere la corsa verso la Champions League.

Il Diavolo esulta per il passaggio ai quarti di finale ma serve entrare nelle prime quattro per non rovinare tutto. Nel corso della conferenza stampa, mister Pioli ha fatto capire di essere pronto a mantenere le stesso modulo, anche se potrebbe cambiare qualche interprete. Qualcuno in settimana ha sognato l’utilizzo dal primo minuto di Zlatan Ibrahimović ma non sarà così: “Ci sarà il miglior Milan nel modo più assoluto – ha affermato Pioli -. Domani Zlatan non partirà dall’inizio ma sarà pronto a darci una mano. In futuro sarà possibile giocare titolare ma dipenderà da tante cose”.

Dal primo minuto in avanti giocherà così uno tra Divock Origi e Olivier Giroud. Il francese potrebbe così accomodarsi in panchina al pari di Brahim Diaz, con De Ketelaere titolare: “Charles sta bene – ha ammesso d’altronde il mister – come stanno bene tanti giocatori in quel ruolo lì: vediamo domani. Charles ha avuto un momento prima della sosta in cui non era brillante. Ora sta bene fisicamente e mentalmente ed è pronto per dare il proprio contributo”. Non potrà darlo, invece, Junior Messias, che si è fermato per via di un guaio muscolare, che rischia di tenerlo fuori per circa un mese.

Il candidato numero uno a prendere il suo posto è Alexis Saelemaekers, che più di altri garantisce a Pioli la possibilità di cambiar modulo a partita in corso. Rischiano di star fuori ancora, dunque, sia Florenzi che Calabria. Pioli ha fatto chiarezza in merito, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it: “Salemaekers può fare il quinto con qualità offensive così come Messias. Calabria, invece, in questo sistema di gioco può fare il braccetto e il quinto, ma con caratteristiche diverse. Florenzi in questo sistema è certamente un quinto”.

Milan-Salernitana, il doppio indizio di Pioli sul mercato

Non c’è solo il futuro di Rafael Leão ad essere incerto. Per il portoghese si continua a lavorare con fiducia e si spera di arrivare ad una fumata bianca entro la Primavera ma nelle prossime settimane si cercherà di capire cosa fare anche con Brahim Diaz e Vranckx.

Nel corso della conferenza stampa Pioli ha usato belle parole per lo spagnolo, facendo capire che sarebbe felice di poter continuare ad allenarlo: “E’ un giocatore completo, di grande qualità; è generoso e ha spunto oltre che uno contro uno. Lavora e si sacrifica. Futuro? Siamo solo a marzo, io ci lavoro molto bene e lui sta bene. Poi vedremo… Vranckx? Per quanto riguarda il suo futuro è ancora presto per poterlo stabilire”.

Il belga, dunque, dovrà lavorare ancora duro per riuscire a convincere il Milan a versare i 12 milioni di euro nelle casse del Wolfsburg che servono per il riscatto. Per Brahim Diaz – come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it – servirà sedersi attorno ad un tavolo con il Real Madrid: il club rossonero vorrebbe ottenere uno sconto sui 22 milioni di cui si è parlato due estati fa. Bisognerà trattare e sperare che i blancos, che hanno il coltello dalla parte del manico non decida di riportalo a casa.