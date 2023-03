UFFICIALE Pioli perde pezzi, l’esito degli esami: c’è la lesione

Tegola per il Milan e per Pioli, che nella ripresa della gara contro il Tottenham aveva perso per infortunio Junior Messias. L’esito degli esami del brasiliano

Tanta soddisfazione in casa Milan per il passaggio del turno ottenuto in Champions League contro il Tottenham, una sfida che però ha portato in dote anche il ko di Junior Messias, uscito nel corso del secondo tempo.

Il fantasista brasiliano è stato costretto al cambio forzato a margine della partita poi pareggiata per 0-0 contro la compagine di Antonio Conte. L’ex Crotone poco prima dell’ora di gioco ha dovuto lasciare il terreno di gioco dopo aver avvertito dolore alla coscia destra. Quella la zona interessata, evidenziata in seguito anche dagli esami strumentali del caso, che sono stati effettuati questa mattina e che hanno ulteriormente sottolineato il problema, privando di fatto Pioli del calciatore.

Milan, ko Messias: lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra

“Arrendersi non è un’opzione. Andiamo avanti per il nostro lavoro”, aveva scritto Messias su Instagram dopo il passaggio del turno col Tottenham. E non dovrà arrendersi neanche lui ora dopo l’infortunio rimediato in Inghilterra.

Questa mattina infatti Junior Messias è stato sottoposto agli esami strumentali del caso, che hanno evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Ko dunque l’esterno brasiliano che rappresenterà una tegola per Pioli, il quale dovrà inevitabilmente abbracciare altre soluzioni. Una risonanza di controllo verrà effettuata fra una decina di giorni per verificare poi le condizioni del calciatore che finora in stagione ha fatto registrare 5 gol e due assist complessivi tra tutte le competizioni. Pioli ha spesso fatto riferimento su Messias come dimostrano gli oltre 1300 minuti raccolti nelle sue rotazioni offensive. In campionato il bottino è di 18 presenze con ben 4 reti ed un momento di forma complessivamente buono visto l’apporto dato contro Monza e Atalanta.