UFFICIALE: partita rinviata, stadio chiuso fino al 20 marzo

Il terremoto in Umbria ha portato al rinvio del match tra Perugia e Reggina: il Comune ha disposto la chiusura dello stadio Curi

Le previsioni delle ultime ore sono state confermate. Lo sciame sismico che ha colpito l’Umbria nel pomeriggio e la notte di venerdì 9 marzo, ha portato a diversi provvedimenti da parte del Comune di Perugia. Oltre alla chiusura di scuole, uffici e università, infatti, è stato deciso di chiudere anche lo stadio ‘Renato Curi’ dove oggi alle 14 si sarebbe dovuto svolgere il match contro la Reggina.

La Lega Serie B, insieme ovviamente alle due società, hanno preso atto dell’ordinanza del Comune in seguito al sopralluogo effettuato nella giornata di ieri da tecnici e Protezione Civile. Così nella serata di ieri è stato pubblicata la decisione nella nota del Comune di Perugia: “Dal controllo è emersa la necessità di verifica, attraverso l’utilizzo di mezzi e operatori, della presenza di eventuali distacchi del copriferro dei gradoni della Curva Sud ospiti. In considerazione di quanto sopra, e visto che è ancora in atto lo sciame sismico, è stata emessa un’ordinanza in data odierna di chiusura dello stadio Curi fino al 20 marzo. Tale tempistica si rende necessaria anche per procedere alle verifiche del settore Tribuna Ovest, oltre che alle ispezioni tecniche del caso che richiedono tempi non compatibili con quelli del prossimo evento sportivo”.

Perugia-Reggina rinviata dopo il terremoto: stadio Curi chiuso fino al 20 marzo

La prossima partita casalinga per il Perugia è al rientro dalla sosta, il 2 aprile, dal momento che sabato prossimo invece gli umbri saranno di scena in casa del Cittadella. Ma il pericolo è troppo grande e il Comune ha giustamente ritenuto di dover fermare tutto: “Infine visto che è ancora in atto lo sciame sismico, e, l’evento interessa un numero rilevante di fruitori, si ritiene critica la gestione di un eventuale deflusso vista la presenza di migliaia di persone e il contemporaneo rischio di distacchi non adeguatamente valutato”, la spiegazione.

Nella serata di ieri, invece, è arrivato anche il comunicato della Lega B: “Vista l’ordinanza n. 401 di oggi, venerdì 10 marzo 2023, del Sindaco del Comune di Perugia […]; tenuto conto, proprio in considerazione dello sciame sismico ancora in atto e della necessità delle ulteriori ispezioni tecniche […] ordinando la chiusura dello stadio “R. Curi” di Perugia fino al 20 marzo p.v. con la conseguente impossibilità di disputa della gara Perugia-Reggina, sentite comunque le Società coinvolte e tenuto conto dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB dispone il rinvio della gara Perugia-Reggina ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B”.