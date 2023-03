Sopralluogo allo stadio dopo il terremoto: si va verso il rinvio del match

Dopo le violente scosse di terremoto di ieri e il sopralluogo di questa mattina, la decisione va verso il rinvio del match in programma domani

La terra torna a tremare e a mettere paura. In Umbria tra ieri e stanotte si sono susseguite diverse scosse di terremoto, con magnitudo fino a 4.6. Al momento non si registrano fortunatamente vittime, ma sono stati riportate lesioni a edifici. Tanto che risultano diverse decide gli sfollati, con alcune palazzine evacuate.

L’epicentro è stato individuato a Umbertide, ma le scosse sono state percepite chiaramente in molti comuni vicini tra Perugia, Assisi, Città di Castello, Foligno, Montone, Nocera Umbra, Corciano, lago Trasimeno, Eugubino-Gualdese, il Marscianese, Arezzo e nel Ternano fino alle Marche e alla costa adriatica. Parecchi sindaci tra l’altro si sono convinti a chiudere scuole, università e uffici. Attivato anche il Centro Operativo Comunale ad Umbertide e non solo, dove sono state allestite da Comune e Protezione civile regionale posti letto sia in tenda che in due scuole.

Perugia-Reggina verso il rinvio dopo il terremoto in Umbria

Il Governo monitora la situazione minuto per minuto. Ma la paura c’è, anche perché la testa torna inevitabilmente all’incubo di circa sette anni fa, ad Amatrice. “Con molta probabilità è la stessa faglia del terremoto di Amatrice e dell’Aquila”, dice Thomas Braun – ricercatore Ingv ad Arezzo – a ‘La Nazione’. E il timore ovviamente si riversa anche sugli eventi sportivi in programma nel weekend. Come il match di serie B previsto per domani al ‘Curi’ di Perugia tra i padroni di casa e la Reggina.

Questa mattina, si legge su ‘calciogrifo.it’, c’è stato un sopralluogo effettuato allo stadio ‘Renato Curi’ dalla Prefettura di Perugia in seguito alle forti scosse di terremoto avvertite ieri. E a tal proposito, sarebbe stata presa la decisione di rinviare la partita a data da destinarsi. A questo punto si attende solo l’ordinanza della Prefettura che potrebbe arrivare a breve.