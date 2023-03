Carta Covisoc, cos’è e perché può cambiare il destino della Juventus

L’ormai famosa ‘carta Covisoc’ dovrà ora essere presentata dalla Procura Federale: ma cosa è e perché è così importante

A breve si conoscerà il contenuto dell’ormai famosa carta Covisoc. Questo è ciò che consegue dalla decisione del Consiglio di Stato sul ricorso dell’avvocatura della Figc avverso al dispositivo del Tar che imponeva la consegna del documento.

Quest’oggi è stata, infatti, rigettata la richiesta di sospensiva presentata dalla Figc, non ravvisando “un danno definibile come catastrofico per la parte deducente”. Il dibattimento è stato fissato per il prossimo 23 marzo, per allora però la carta Covisoc dovrà già essere stata resa disponibile ai legali di Cherubini e Paratici che hanno presentato ricorso al Tar. Ma di cosa si sta parlando? E’ la nota numero 10940 con la quale la Procura della Figc dava dei chiarimenti interpretativi su richiesta della Covisoc su quello che poi è venuto a galla come il caso plusvalenze. Questa carta risale al 14 aprile del 2021 ed è proprio questa data l’aspetto preminente dell’intera vicenda.

Il documento, che la Procura federale per due volte ha negato ai legali nell’ambito dell’inchiesta sportiva sul primo filone del caso plusvalenze, potrebbe rendere tutto il procedimento invalido, almeno stando alle tesi difensive.

Carta Covisoc, perché è importante

Stando a quanto sostenuto dai legali della Juventus in uno dei punti presenti nel ricorso al Collegio di Garanzia presso il Coni, la nota del 14 aprile 2021 potrebbe essere valutata come l’inizio dell’inchiesta sportiva sulle plusvalenze, portando così ad una una violazione dei tempi procedurali dell’intero percorso giudiziario sportivo del caso Juve-plusvalenze.

In questo modo, sarebbero da cancellare i 15 punti di penalizzazioni e l’intero procedimento sarebbe da invalidare. La Procura federale, invece, ritiene che la carta Covisoc non inciderebbe in alcun modo sul processo sportivo. Intanto la Figc ha dato il via libera immediato alla consegna della nota 10940, il cui contenuto verrà quindi alla luce.

Si capirà allora se potrà avere effetto o meno sul ricorso della Juventus al Collegio di Garanzia e segnare quindi un punto importante a favore del club bianconero e dell’annullamento della penalizzazione. Una decisione che impatterà in maniera importante sulla classifica e quindi sul campionato, soprattutto per la corsa ai posti Champions.