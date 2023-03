“Sentenza annullata”: la Juve ritrova i 15 punti. Come cambia la classifica

L’avvocato che ha scritto il Codice di Giustizia Sportiva rincuora la Juventus sulla penalizzazione: “Il verdetto non regge e verrà annullato”

La strada per la prossima Champions League prosegue su due binari in casa Juventus: da una parte c’è l’Europa League, dove gli uomini di Allegri puntano alla vittoria del trofeo, dall’altra la società piemontese punta a riavere i 15 punti al Collegio di Garanzia dello Sport.

Sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’ è presente una lunga intervista all’avvocato Pierluigi Matera, uno dei cinque autori del Codice di Giustizia Sportiva vigente. Il tema principale dell’intervista è stata la sentenza che ha condannato i bianconeri per il filone plusvalenze e ha comminato 15 punti di penalizzazione nel campionato attuale. La decisione del TAR riguardo la nota 10940 “apre una crepa in un’impostazione che non può reggere. Qualche dubbio sopratutto sul fatto che questa eccezione sia stata respinta con ostinazione”. L’avvocato Matera, poi, sul ricorso della Juve commenta: “I punti evidenziati gridano vendetta e mettono in luce come abbia prevalso la suggestione inducendo a conclusioni che non reggono”.

L’avvocato Matera: “Il verdetto non regge e sarà annullato” | Come cambia la classifica della Juventus

Nella lunga intervista a ‘Tuttosport’ l’avvocato Matera commenta in questo modo la sentenza della Corte Federale d’Appello: “Ha prevalso l’impatto mediatico sulla dovuta lucidità di un ragionamento tecnico-giuridico”.

Infine, riguardo a quello che potrebbe succedere al Collegio di Garanzia dello Sport a fine marzo, l’avvocato Matera non ha dubbi: “Non vedo margini per una conferma, dovrà riformare e senza rinvio. Senza l’annullamento, poi, la Juventus potrebbe rivolgersi al TAR”. In quel caso, “i bianconeri non potrebbero più demolire la penalizzazione, ma potrebbero chiedere una tutela risarcitoria per cifre davvero importanti”.

Insomma, lo scenario dipinto dall’avvocato Matera è piuttosto chiaro e vedrebbe la Juventus avere ragione al Collegio di Garanzia dello Sport, con i 15 punti che ritornerebbero ai legittimi proprietari. In quel caso, la classifica di Serie A cambierebbe notevolmente: i bianconeri si ritroverebbero al secondo posto con 50 punti, a pari dell’Inter. A subire il maggior contraccolpo sarebbe il Milan, che si ritroverebbe momentaneamente al quinto posto, fuori dalla zona Champions.

CLASSIFICA SERIE A senza i 15 punti di penalizzazione:

Napoli punti 65, Juventus e Inter 50, Lazio 48, Roma 47, Milan 47, Atalanta 42, Bologna 35, Torino 34, Udinese 32, Monza 32, Fiorentina 31, Sassuolo 30, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 25, Spezia 21, Hellas Verona 18, Cremonese 12, Sampdoria 12.