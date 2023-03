Tutti infuriati con Lautaro: “Perché proprio lui?”

Tifosi dell’Inter scatenati dopo il rigore fallito da Lautaro Martinez: il popolo nerazzurro non condivide la scelta di far calciare l’argentino

Un errore che rischia di pesare quello di Lautaro Martinez che al 14′ di Spezia- Inter si è fatto ipnotizzare da Dragowski, bravo a respingere il rigore calciato dall’attaccante argentino.

Non si danno pace i tifosi dell’Inter: in molti, infatti, non condividono la scelta (condivisa da Inzaghi?) di far battere a Lautaro Martinez il calcio di rigore concesso in avvio di partita a La Spezia per un duro intervento di Caldara ai danni di D’Ambrosio. Le statistiche dell’argentino dagli undici metri, infatti, non sono incoraggianti.

Che poi, piuttosto che a Lautaro, faccio tirare il rigore a Bastoni — Bruja (@MagdiBruja) March 10, 2023

Lautaro non li sa calciare, è abbastanza conclamato — gianluca pizzi (@gianlucapizzi67) March 10, 2023

Comunque Lautaro ne ha sbagliati troppi ora basta. — Roby (@boys_roby) March 10, 2023

Soprattutto se confrontate a quelle di Romelu Lukaku: il belga in carriera ha calciato trentasette calci di rigore, fallendone appena cinque, tutti tra Belgio ed Inghilterra. Sedici, invece, i rigori calciati in carriera da El Toro che ne ha trasformati undici.

Spezia-Inter, tifosi scatenati dopo l’errore di Lautaro dal dischetto

Tantissimi tifosi hanno criticato la scelta di far calciare Lautaro Martinez. Il messaggio è univoco: perché complicarsi le cose da soli, non lasciando calciare Lukaku, più esperto dagli undici metri?

2023 e con Lukaku in squadra i rigori ancora li tira Lautaro — Ha imparato a giocare Correa? (@Correa_Diarrea) March 10, 2023

Se Lukaku non è il rigorista ufficiale andrebbero multati Lautaro e Inzaghi — GiancaGuaro67🥦🌸🌵 (@GiancaGuarin) March 10, 2023

Intendiamoci: Lautaro è un giocatore enorme ma questo è l’unico dischetto che gli affiderei.#SpeziaInter pic.twitter.com/JfrydPyIr1 — FraMo (@Fra04012011) March 10, 2023

senza considerare che lautaro si fa influenzare spesso,non lo vedo con il sangue freddo — Emanuele (@25Emanuele) March 10, 2023

Anche lo stesso Lukaku, del resto, è apparso “disorientato” poco prima del tiro di Lautaro Martinez, gesticolando verso il centrocampo in maniera nervosa.