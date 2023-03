Lukaku ci ricasca: il gesto sfuggito a tutti alle spalle di Lautaro

In occasione del rigore assegnato all’Inter, Romelu Lukaku si è reso protagonista di un gesto pizzicato dalle telecamere.

Da pochi istanti si è chiusa la prima frazione di gioco tra Spezia ed Inter. Squadre che sono ritornate negli spogliatoi sul risultato di 0-0, con i nerazzurri che hanno gettato alle ortiche una clamorosa possibilità di passare in vantaggio.

Dopo revisione al VAR, infatti, il direttore di gara Marinelli ha assegnato il calcio di rigore all’Inter per un intervento in ritardo di Caldara ai danni di D’Ambrosio. Della battuta si è incaricato Lautaro Martinez: l’attaccante argentino, però, si è visto neutralizzare il tiro dagli undici metri da un super intervento di Dragowski, che è riuscito a disinnescare la conclusione di Lautaro con un intervento per certi aspetti prodigioso. Il rigore, però, era stato già teatro di “discussione”, alimentando diversi punti di vista.

Le telecamere hanno infatti pizzicato un Lukaku piuttosto nervoso poco prima che Lautaro cominciasse la rincorsa per calciare il rigore. Con gesti plateali, rivolgendosi ai compagni, Big Rom ha esternato a chiare lettere il suo disappunto. Probabilmente l’attaccante belga avrebbe voluto calciare il tiro dal dischetto così come era avvenuto in altre circostanze. In maniera evidente Lukaku si è infatti auto-indicato, suggerendo come dovesse essere lui il prescelto per calciare il rigore. Rivolgendosi alla panchina, è come se Big Rom dicesse: “Perché non sono io a calciarlo?“. Dopo quanto successo con Barella, dunque, Lukaku si è reso protagonista di un altro gesto “polemico” all’indirizzo di un compagno di squadra, sebbene in questa circostanza non si siano creati i presupposti per un diverbio proprio perché Lautaro era intento a sfidare occhi negli occhi Dragowski.