Maxi offerta e assegno in bianco: ecco perché Inter-Koulibaly si può fare

Il centrale senegalese ha incontrato diverse difficoltà alla prima stagione disputata con la maglia del Chelsea

Rinvigorito dal passaggio ai quarti di finale centrato dal Chelsea in rimonta sul Borussia Dortmund, Kalidou Koulibaly continua a ritrovarsi al centro di importanti voci di mercato. L’ex difensore del Napoli, passato la scorsa estate in maglia ‘Blues’ a titolo definitivo per 38 milioni, potrebbe infatti tornare in Italia.

Dietro la maxi operazione vi sarebbe l’Inter, alla ricerca di un difensore centrale dopo il mancato rinnovo di Milan Skriniar che il prossimo luglio – da svincolato – diventerà un nuovo calciatore del Paris Saint Germain. Va detto che sin qui Koulibaly non ha vissuto la stagione esaltante che tutti si aspettavano dopo il suo passaggio in Premier League, anche a causa della concorrenza diventata spietata nel reparto arretrato di Graham Potter.

Dopo il maxi acquisto da oltre 80 milioni di euro per Wesley Fofana della scorsa estate, a gennaio il Chelsea ha messo mano al portafoglio sborsando altri 38 milioni per Badiashile dal Monaco. Il ricco proprietario Todd Boehly, però, non sembra volersi fermare e starebbe già lavorando su un altro grande obiettivo per la difesa dei ‘Blues’ dopo aver blindato nel mese di febbraio Thiago Silva con il prolungamento del contratto sino al giugno 2024.

Calciomercato Inter, Araujo libera Koulibaly: assalto Chelsea

Come riferito da ‘El Nacional’, il Chelsea avrebbe già progettato un piano faraonico per strappare Ronald Araujo al Barcellona la prossima estate.

Il difensore uruguaiano, legato contrattualmente ai blaugrana sino al 2026, ha sempre ribadito di voler trionfare in Catalogna. A fargli cambiare idea potrebbe però essere la maxi offerta di Boehly nei suoi confronti. Il presidente del Chelsea avrebbe pensato di proporre al centrale del Barcellona un assegno in bianco, per dimostrare di essere disposto ad arrivare a qualsiasi cifra per l’ingaggio pur di averlo.

Per forza di cose, l’eventuale acquisto di Araujo andrebbe a liberare in uscita la cessione di Koulibaly. L’ex Napoli non è mai realmente entrato nel cuore dei suoi nuovi tifosi ed un eventuale proposta dell’Inter gli darebbe l’opportunità di tornare in un campionato che ben si sposa con le sue caratteristiche come quello italiano.