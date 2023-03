“Peggio di Kean”: attacco frontale a Pogba

Per motivi disciplinari il centrocampista della Juventus salterà la sfida di stasera contro il Friburgo valevole per l’andata degli ottavi di Europa League

A poche ore da Juventus-Friburgo, in casa bianconera è scoppiato il ‘caso’ Pogba. Il francese non è stato convocato da Allegri per motivi disciplinari, nello specifico per essersi presentato in ritardo ieri sera alla cena di vigilia del match d’andata degli ottavi di Europa League contro il Friburgo.

Sui social, manco a dirlo, è esploso un putiferio. Diversi i tweet contro Pogba: “Peggio di Kean”, recita quello di Matteo Caronni, giornalista di ‘Tele Lombatdia’.

“Pogba peggio di Kean e non era facile“, scrive Caronni riferendosi ovviamente all’espulsione lampo dell’attaccante sul finale della gara con la Roma di domenica scorsa. A cui ha fatto seguito, appena tre giorni più tardi, il comportamento non professionale dell’ex Manchester United che ha fatto arrabbiare non poco Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese, di concerto con la società, ha così deciso di escludere il numero 10 dalla partita contro il Friburgo, una scelta che lo stesso Caronni approva totalmente.

#Pogba peggio di #Kean e non era facile. Perfetta la scelta del club/allenatore, compreso lo sputtanamento pubblico — Matteo Caronni (@MCaronni) March 9, 2023

Pogba, i tifosi della Juventus chiedono maggiore ‘attaccamento’

L’aggravante sta nel fatto che Pogba viene da una stagione a dir poco travagliata per problemi fisici. In stagione ha collezionato appena due presenze, un totale di soli 50′ suddivisi tra il derby col Torino e il match contro la Roma.

I tifosi juventini chiedono, anzi si aspettano un maggiore attaccamento del francese alla causa bianconera, cosa che – effettivamente – non ha granché dimostrato di avere presentandosi in ritardo alla cena di vigilia di una sfida delicata per la stagione.