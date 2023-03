Pogba fuori per motivi disciplinari: il gesto che Allegri non ha perdonato

Clamorosa esclusione di Paul Pogba per Juventus-Friburgo, per motivi disciplinari. Ecco il gesto non perdonato da Allegri

La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida di Europa League contro il Friburgo.

A sorpresa, è assente Paul Pogba: il centrocampista francese è stato escluso per motivi disciplinari. Il giocatore si è presentato in ritardo ieri sera a cena nel ritiro della Continassa, un gesto non perdonato da Massimiliano Allegri che lo tiene così fuori per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Out questa sera anche De Sciglio, che non ha recuperato dal problema muscolare, mentre torna regolarmente a disposizione Alex Sandro dopo la sostituzione di fine primo tempo contro la Roma. Di seguito la lista completa.

PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

DIFENSORI: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea.

ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulé.