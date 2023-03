Sfida alla Juve, Marotta punta il campione del Mondo

Inter, Marotta tenta il colpaccio e prova la beffa ai danni della Juventus: l’obiettivo è il campione del Mondo

Se nei primi mesi stagionali Simone Inzaghi ha optato per un’alternanza tra campionato e Champions League, ora la situazione portieri in casa Inter è molto più chiara.

Andre Onana si è man mano preso la maglia da titolare, relegando in panchina il capitano Samir Handanovic. Il portiere sloveno è sotto contratto sino a fine stagione e potrebbe chiudere quindi a giugno la sua avventura in nerazzurro. Onana invece ha un contratto fino al 2027, ma le sue prove in nerazzurro sono state piuttosto altalenanti. Il portiere del Camerun ha alternato grandi parate ad atteggiamenti superficiali e non è scontato che l’Inter possa sondare il mercato in vista della prossima stagione.

Inter, piace Martinez: sfida alla Juventus

E uno dei nomi monitorati dal club lombardo è Emiliano Martinez, portiere dell’Argentina campione del Mondo e dell’Aston Villa.

L’estremo difensore, che compirà 31 anni a settembre, ha un contratto molto lungo con i ‘Villans’, ma il giornalista di ‘ESPN’ Ekrem Konur sottolinea come l’Inter stia monitorando con attenzione la situazione legata al giocatore argentino. Certo, il valore dell’estremo difensore resta alto, con il club inglese che difficilmente potrebbe lasciar partire il neo-campione del Mondo per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro.

L’Inter però non è l’unico club interessato a Martinez. Il portiere piace infatti anche alla Juventus. Il contratto di Szczesny con i piemontesi scadrà nel 2024 e il club bianconero sta iniziando a guardarsi attorno per un eventuale successore. E l’argentino è tra i profili valutati per la porta juventina. Anche se in cima alla lista c’è il nome di Gugliemo Vicario dell’Empoli e non tramonta neppure l’ipotesi Carnesecchi, di proprietà dell’Atalanta, ma in prestito alla Cremonese. Attenzione però anche al Tottenham. I londinesi stanno cercando l’erede di Hugo Lloris e tra i nomi valutati c’è proprio quello del nazionale argentino, che ha sfidato proprio Lloris nell’ultima finale Mondiale.