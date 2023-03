Riscatto Inzaghi: “Se n’è parlato tanto”. Tre spine per l’Inter

L’Inter riscatta il tonfo di Bologna e ritorna al successo in campionato contro il Lecce: le dichiarazioni in conferenza stampa di Inzaghi e Baroni

L’Inter ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria dopo il pomeriggio horror di Bologna. I nerazzurri piegano per 2-0 il Lecce a San Siro grazie ad una prova solida e senza particolari patemi.

Mkhitaryan e capitan Lautaro Martinez rilanciano la squadra di Simone Inzaghi, che respira dopo una settimana complicata e il monito della dirigenza di ritrovare subito la bussola in campionato. I nerazzurri oggi non hanno sbagliato, dando le giuste risposte in campo per cancellare il tonfo del ‘Dall’Ara’. Le scelte del tecnico sono state azzeccate, con le esclusioni dal primo minuti di due big del calibro di Lukaku e Brozovic. Ha avuto ragione Inzaghi, continuando a puntare sull’acume tattico di Mkhitaryan e confermando in regia Calhanoglu. Il mister piacentino è soddisfatto a fine partita intervenendo in conferenza dalla sala stampa di San Siro: “Ottima partita e perfetto l’approccio. Siamo stati sempre intensi contro una squadra pericolosa. Sono contento per la testa e l’attenzione messa in campo. Venivamo da una sconfitta brutta, se n’è parlato tanto… Ne abbiamo discusso serenamente con i ragazzi e la società. Oggi abbiamo risposto bene e dobbiamo continuare con questo passo“.

Inter-Lecce, Inzaghi e la scelta su Asllani: ‘colpa’ di Brozovic

Inzaghi prosegue parlando dei singoli e delle assenze: “Senza Dimarco, Skriniar e Correa ho meno rotazioni e qualche problemino negli altri ruoli rispetto al centrocampo. Sono fiducioso di recuperarli tutti e tre, vedremo se già per venerdì a La Spezia. Sul regista sceglierò di volta in volta e in quel ruolo ho la possibilità di scegliere”. Sulla decisione di non impiegare Asllani neanche nell’ultima parte di gara, dove a subentrare è stato Gagliardini (destinato all’addio a fine stagione) al posto di Calhanoglu: “Con Brozovic in panchina, al momento a subentrare è lui. Asllani può fare anche la mezzala, ma il suo ruolo è quello di play. E’ un ottimo giocatore che sta facendo bene, deve continuare ad allenarsi come sta facendo”.

Meno contento del risultato ovviamente Marco Baroni, che salva però la prova dei salentini in conferenza stampa: “E’ una sconfitta che ci servirà tanto. Dall’altra parte c’era un’Inter forte, arrabbiata e che ha fatto una partita vera. Ci portiamo via comunque qualcosa sulla crescita della squadra – spiega l’allenatore del Lecce – Questa sconfitta ci sta nel nostro percorso di crescita. Siamo un gruppo molto giovane e inesperto, che lavora sempre con grande voglia di migliorarsi. Non perdiamo mai identità, fisionomia e compattezza. Se si parla tanto sul mercato dei nostri giovani è perché stanno facendo bene. Non posso fare niente sulle voci, il mio compito è quello di tenere alta l’attenzione anche fuori dal campo e continuare in questo percorso di crescita”.