PAGELLE e TABELLINO Inter-Lecce 2-0: professor Mkhitaryan, Dzeko involuto

Inter-Lecce: pagelle e tabellino del match del ‘Meazza’ valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Mkhitaryan e Lautaro Martinez consegnano tre punti preziosi alla squadra di Inzaghi

Riscatto Inter nel posticipo di San Siro contro il Lecce. Mkhitaryan e il solito Lautaro Martinez fanno tirare un sospiro di sollievo a Simone Inzaghi dopo una settimana turbolenta.

L’armeno è ancora un fattore e pennella il destro del vantaggio, ad inizio ripresa è il ‘Toro’ a prendersi la scena e a mettere in ghiaccio la contesa. Gosens ritrovato, mentre Dzeko prosegue nel periodo complicato. L’assist per Lautaro non salva Dumfries, nel Lecce delude invece Strefezza. Ai salentini non basta la prova positiva dell’uomo mercato Hjulmand.

INTER

Onana 6 – Qualche brivido con i piedi, per il resto è impegnato solo da Ceesay nella prima frazione.

Darmian 6 – Di Francesco non gli dà particolari noie. Confermato braccetto destro con Skriniar ancora ai box, serata tranquilla per il jolly di Inzaghi.

Acerbi 6 – Ceesay non è un cliente facile: in corso d’opera trova la soluzione per arginare l’esuberanza del centravanti gambiano.

Bastoni 6,5 – Ha l’avversario più scomodo, Strefezza. Non solo lo limita ma lo anestetizza per tutta la partita. Migliora l’intesa sul binario sinistro con Gosens.

Dumfries 5,5 – Controfigura di se stesso e lontano parente del giocatore ammirato l’anno scorso. Pasticcia palla al piede e viene beccato dal pubblico di San Siro nel primo tempo. Si riscatta parzialmente con l’assist per il 2-0 di Lautaro Martinez (78′ D’Ambrosio SV).

Barella 7 – Alza subito i giri del motore, è una spina nel fianco per la difesa ospite arrivando a rimorchio da dietro. Freddo nel servire una palla d’oro a Mkhitaryan sulla rete che sblocca il risultato.

Calhanoglu 6,5 – Prende le consegne in regia e smista con lucidità per i compagni di squadra. Indispensabile nel dare equilibrio alla squadra, anche in un pomeriggio apparentemente normale per il turco (78′ Gagliardini SV).

Mkhitaryan 7,5 – Uomo ovunque, ricama e non si risparmia in fase di non possesso. Capisce prima di tutti le situazioni di gioco, tatticamente un professore: lo dimostra con il sigillo sotto il sette che mette in discesa la partita per l’Inter. Ancora decisivo a San Siro dopo la zampata contro l’Udinese (71′ Brozovic 6 – Gestisce palla con tranquillità facendo respirare la squadra).

Gosens 7 – In certi frangenti si è rivisto finalmente il Gosens tambureggiante che faceva la differenza con la maglia dell’Atalanta. Spacca la difesa salentina sul vantaggio di Mkhitaryan ed è più continuo nelle sgroppate sulla fascia di competenza. Forse la migliore prova stagionale per il tedesco (91′ Zanotti SV).

Dzeko 5 – Si fa imbrigliare dalla fisicità e dall’esperienza di Umtiti. Dentro l’area non trova la stoccata vincente e anche fuori dai sedici metri è piuttosto impreciso. Continua nel periodo di involuzione.

Lautaro Martinez 7 – Ha il fuoco vivo addosso, forse fin troppo generoso nel rincorrere gli avversari e proporsi per i compagni. Dopo l’intervallo è un cecchino: sono 14 in campionato, 17° centro complessivo in stagione. Leader totale con la fascia al braccio e osannato dal pubblico nerazzurro (71′ Lukaku 5,5 – I compagni lo cercano, ma il belga non ha la giusta cattiveria per arrotondare il risultato).

All. Inzaghi 6,5 – Inter solida e sul pezzo, che riscatta la prestazione horror del ‘Dall’Ara’. I nerazzurri sbloccano la contesa a metà primo tempo e gestiscono senza faticare il risultato. La squadra ha dato le giuste risposte dopo le turbolenze post Bologna.

LECCE

Falcone 6 – Imprendibile il destro sotto l’incrocio di Mkhitaryan. Anche sul raddoppio di Lautaro c’è poco da fare.

Gendrey 5 – Lascia troppo campo a Gosens, patisce le galoppate dell’esterno tedesco

Tuia 5 – Compito arduo di questi tempi non far rimpiangere Baschirotto. Incerto nel posizionamento sul raddoppio interista (65′ Romagnoli 5,5 – Tanti spazi per l’Inter, fa quel che può).

Umtiti 6 – Marcatura asfissiante su Dzeko, al quale concede le briciole. Una certezza per il Lecce, anche se rimane troppo staccato sul 2-0 firmato da Lautaro.

Pezzella 5,5 – Dumfries gli agevola il compito nella prima frazione, ad inizio ripresa non si oppone all’olandese sul cross radente che porta l’Inter avanti di due reti.

Gonzalez 5,5 – Spento oggi: fatica a proporsi e dare incisività nella metà campo avversaria (82′ Helgason SV).

Hjulmand 6,5 – Bussola dei salentini, solido ed efficace nel cuore del centrocampo. L’Inter e le altre big che lo seguono sul mercato avranno preso altri appunti sulla rivelazione norvegese.

Maleh 5 – Fumoso, gli manca la necessaria lucidità in mezzo al campo. Pressione troppo timida su Barella prima dello scarico del 23 nerazzurro per la rete di Mkhitaryan (57′ Blin 5,5 – In campo nel momento peggiore del Lecce).

Strefezza 5 – Marca visita sul palcoscenico di San Siro. Non salta quasi mai l’uomo e tutto il Lecce evidentemente ne risente. Serata no per l’asso di Baroni (57′ Oudin 5,5 – Anche lui combina poco).

Ceesay 6 – Mostra personalità e ci prova dalla distanza dopo una lunga cavalcata. Rende la vita difficile ad Acerbi che col passare dei minuti gli prende le misure.

Di Francesco 5,5 – Qualche buona giocata, ma senza mai mettere realmente alle strette Darmian. Non incide sul lato mancino del tridente leccese (82′ Banda SV).

All. Baroni 5,5 – Il Lecce reagisce troppo tardi e in generale non crea particolari grattacapi dalla difesa nerazzurra. Seconda sconfitta consecutiva, salentini un po’ in flessione rispetto alle scorse settimane.

Arbitro: Manganiello 6 – Zero cartellini e partita tranquilla nel complesso per il fischietto piemontese. Gestisce le operazioni senza difficoltà.

TABELLINO

INTER-LECCE 2-0

29′ Mkhitaryan; 53′ Lautaro Martinez

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries (78′ D’Ambrosio), Barella, Calhanoglu (78′ Gagliardini), Mkhitaryan (71′ Brozovic), Gosens (91′ Zanotti); Dzeko, Lautaro Martinez (71′ Lukaku). A disposizione: Handanovic, Cordaz, de Vrij, Bellanova, Asllani, Carboni. Allenatore: Inzaghi

Lecce 4-3-3: Falcone; Gendrey, Tuia (65′ Romagnoli), Umtiti, Pezzella; Gonzalez (82′ Helgason), Hjulmand, Maleh (57′ Blin); Strefezza (57′ Oudin), Ceesay, Di Francesco (82′ Banda). A disposizione: Bleve, Brancolini, Askildsen, Colombo, Ceccaroni, Gallo, Lemmens, Cassandro. Allenatore: Baroni

Arbitro: Manganiello (sez. Pinerolo)

VAR: Nasca

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 2′ e 3′; spettatori 75.033