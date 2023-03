Roma-Juventus, altro stop: problema muscolare

Roma-Juventus vedrà Josè Mourinho in panchina ma rischia di perdere un protagonista: non solo Pellegrini, altro dubbio per infortunio

Roma-Juventus rischia di perdere un calciatore. Alla vigilia del big match della 25a giornata di Serie A, sono ancora diversi i dubbi di formazione di Mourinho e Allegri.

Lo ‘Special One’ potrà assistere al match dalla panchina dopo che la sua squalifica (due giornate) è stata sospesa in attesa della decisione su quanto accaduto tra il tecnico dei giallorossi e il quarto uomo di Cremonese-Roma Serra. I capitolini però devono fare i conti anche con qualche problema fisico di troppo. In dubbio c’è la presenza di Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma è reduce da un attacco influenzale e potrebbe non essere del match. Per lui saranno decisive le prossime ore e il provino che potrebbe sostenere domani mattina. Pellegrini ma non solo perché Mourinho potrebbe dover rinunciare anche a Ola Solbakken. L’esterno norvegese, infatti, è alle prese con un problema muscolare che – salvo soprprese – gli impedirà di essere a disposizione domani sera per Roma-Juventus.

Roma-Juventus, Solbakken out: Mourinho ci sarà

Sembra quindi andare verso il forfait Ola Solbakken, togliendo a Mourinho una possibile alternativa nel reparto offensivo.

Anche per lui una decisione definitiva arriverà nelle prossime ore, quando si verificheranno le condizioni del calciatore. Si anima così la vigilia di Roma-Juventus, sfida importante per la corsa Champions. I bianconeri se presentano con un filotto importante di vittorie che ha riacceso le speranze di entrare tra le prime quattro. Al contrario, i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di Cremona con conseguenze polemiche per l’espulsione di Mourinho. Un Mourinho che domani sera sarà regolarmente in panchina nonostante le due giornate di squalifica e ora sospese.