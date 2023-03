Roma-Juventus, allarme della vigilia: le condizioni del big

Vigilia di Roma-Juventus, uno dei protagonisti annunciati a serio rischio di saltare la sfida: le ultime

Domani sera, big match allo stadio Olimpico tra Roma e Juventus. Sfida delicatissima per l’alta classifica: la Roma deve riscattarsi dopo il ko contro la Cremonese e rispondere in zona Champions alla vittoria della Lazio con il Napoli, i bianconeri dopo quattro vittorie consecutive iniziano a credere in una rimonta complicatissima ma che vincendo uno scontro diretto potrebbe diventare possibile.

Un protagonista annunciato della gara di domani sera però non è al top della condizione. Non arrivano infatti in casa Roma buone notizie per il capitano, Lorenzo Pellegrini, reduce da un attacco influenzale. In ogni caso la possibilità di schierare il numero 7 esiste, e le sue condizioni verranno monitorate costantemente (con un possibile provino fissato per domani mattina). Qualora non dovesse farcela, si giocherebbero una maglia da titolare, di fianco a Paulo Dybala e alle spalle di Tammy Abraham, Stephan El Shaarawy e Georginio Wijnaldum, a seconda della scelta di Mourinho per un approccio più offensivo o più strategico alla partita.