Squalifica Mourinho, è arrivata la decisione per Roma-Juve

Squalifica Mourinho dopo la Cremonese: è arrivata la decisione sulla sanzione all’allenatore per Roma-Juve

È arrivata la decisione su Josè Mourinho dopo la squalifica di due giornate inflitta dal Giudice Sportivo in seguito all’espulsione di Cremona.

La Corte Sportiva d’Appello della FIGC prende altro tempo per decidere sul ricorso presentato dal club giallorosso dopo la squalifica per l’acceso diverbio con il quarto uomo Serra, nel corso del match contro la Cremonese. Per la Procura è necessario un supplemento di indagine: nel frattempo è stato così deciso di sospendere il provvedimento disciplinare nei confronti del portoghese.

Questa la nota diffusa dalla FIGC: “In merito al ricorso presentato dalla Roma con procedimento d’urgenza riguardo la squalifica di due giornate dell’allenatore José Mourinho, la Corte Sportiva d’Appello – ritenendo necessaria l’acquisizione degli atti di indagine da parte della Procura Federale – ha disposto una sospensiva sull’efficacia della sanzione fino all’udienza di rinvio fissata per il giorno 10 marzo alle 14.30”. Mourinho, dunque, sarà regolarmente in panchina domani sera per Roma-Juventus.