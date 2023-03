HIGHLIGHTS | Izzo abbatte l’Empoli: il Monza torna alla vittoria

Il gol del difensore campano regala i tre punti alla squadra di Palladino reduce da due ko consecutivi. Seconda sconfitta nelle ultime per i toscani

Il Monza torna alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive. All’U-Power i brianzoli di Palladino stendono l’Empoli per 2-1, decisivo il gol di Izzo a venti dal termine.

Partita equilibrata quella tra Monza e Empoli. I padroni di cassa passano subito con Ciurria sfiorando poi il raddoppio. A inizio ripresa, però, la formazione di Zanetti trova il pari con Satriano. L’uruguaiano a segno sotto gli occhi di Baccin, il vice Ds dell’Inter proprietaria del suo cartellino. Poco più tardi Di Gregorio compie un mezzo miracolo su Marin, negando il sorpasso agli ospiti. Importante la reazione dei brianzoli, premiata a venti dal termine: calcio d’angolo, Izzo quasi indisturbato stacca di testa e piazza il pallone all’angolino. Inutile il forcing finale di Luperto e compagni, i tre punti vanno al Monza. Primo successo in casa nel 2023 per l’undici lombardo, ora undicesimo in classifica. Secondo ko consecutivo (il terzo nelle ultime cinque, in cui sono arrivati appena 2 punti) invece per l’Empoli, comunque sempre in posizione tranquilla a +11 sulla zona salvezza.

MONZA-EMPOLI 2-1

19′ Ciurria (M), 51′ Satriano (E), 67′ Izzo (M)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 65, Lazio* 48, Inter 47, Milan 47, Roma 44, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus** 35, Monza* 32, Torino e Udinese 31, Empoli* e Fiorentina 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11.

* una partita in più

**una partita in meno e 15 punti di penalizzazione

A breve arriveranno gli highlights del match