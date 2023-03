Bomber in Serie A, l’Inter fa sul serio: rilancio per lo scudetto

L’Inter prepara le mosse per il riscatto scudetto per la prossima stagione: offensiva su un bomber di grande spessore da portare in Italia

Grandi partite, come quelle con il Barcellona, il Napoli, il Milan, il Porto, alternate a passi falsi inattesi e difficilmente spiegabili soprattutto dal punto di vista delle prestazioni. L’annata dell’Inter è stata caratterizzata da troppi saliscendi, che hanno inciso in maniera evidente soprattutto in campionato.

La distanza maturata dalla vetta è decisamente eccessiva per le ambizioni della società, al netto dell’annata straordinaria fin qui disputata dal Napoli. L’importante sarà ora, per i nerazzurri, serrare i ranghi in vista del finale di stagione, ottenendo i migliori risultati possibili. Innanzitutto per accertarsi di qualificarsi per la prossima Champions League, traguardo minimo fondamentale e che va ancora conquistato. Magari, con un percorso brillante nelle coppe, con la possibilità di conquistare nuovamente la Coppa Italia e facendo strada in Europa. Il tutto, per mettere le basi per il tentativo di riscossa in vista del prossimo anno, quando ritornare in auge per lo scudetto, dopo la beffa dello scorso anno con il Milan e la corsa abbandonata troppo presto quest’anno, sarà un obbligo. L’Inter si prepara da questo punto di vista provando già a programmare le prime mosse sul mercato. Una delle quali, riguarderà l’attacco, dove ci sono molti discorsi in ballo e c’è un bomber su piazza che può fare molto comodo.

Inter, avanti tutta per Firmino: i nerazzurri si muovono

Parliamo di Roberto Firmino, attaccante brasiliano che in questi anni ha fatto le fortune del Liverpool ma adesso, con i ‘Reds’, è arrivato a fine corsa.

Infruttuosi i dialoghi per il rinnovo, il contratto in scadenza a giugno si esaurirà e il brasiliano andrà via da Anfield a zero. Il suo entourage è già alla ricerca di una sistemazione, gli estimatori di certo non mancano per un giocatore che in otto stagioni con il Liverpool ha segnato 107 reti e a 31 anni può ancora dare molto sulla scena internazionale. In Inghilterra sono convinti che l’Inter stia preparando una proposta, anche alla luce del possibile addio di Lukaku, se il belga non dovesse, in questo finale di stagione, valere la pena di uno sforzo per trattenerlo. Potrebbe essere la volta buona per vedere Firmino in Serie A, dopo che il suo approdo era stato già vicino lo scorso anno. A luglio, la Juventus era stata vicinissima a chiudere per Firmino, che però alla fine era rimasto sotto la ‘Kop’.