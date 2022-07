ESCLUSIVO | Juve-Firmino, le condizioni per il closing e la pazza idea di Allegri

Firmino-Juve, l’idea è arrivata dall’agenzia che segue il brasiliano. Cherubini detta le condizioni, spunta un tema tattico clamoroso

Firmino alla Juve: sui social impazzano e si rincorrono voci. Il brasiliano è in uscita dal Liverpool, la sua agenzia, la Rogon, lo sta proponendo per consentire all’attaccante di farsi trovare al top per il Mondiale.

La Juventus è una delle primissime scelte. Giusto partire, però, dai presupposti. Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it dopo aver sondato da ambienti societari, nessun closing per Firmino è da considerarsi imminente.

Sempre dalla Juve, però, non si smentisce affatto l’ipotesi che l’operazione possa esser messa in piedi ed esser anche portata a termine. Firmino ha bisogno di una nuova sistemazione di alto profilo, di continuare a mettersi in mostra per non perdere il Mondiale. L’attaccante è consapevole che il ct verdeoro Tite lo terrà in considerazione solo se maturerà nei prossimi mesi minuti e performance in palcoscenici di livello.

Calciomercato Juventus, nuovo modulo per favorire l’arrivo di Firmino

La Juve sta già riflettendo su come innestare Firmino. Sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, si potrebbe anche immaginare un attacco con Chiesa, Vlahovic, Di Maria e Firmino. Quattro stelle di assoluta grandezza in un 4-2-3-1 che vuol assaltare la Champions oltre al campionato.

Il Liverpool, però, sempre secondo le informazioni raccolte chiede 30 milioni. Troppi per la Juve. La trattativa si può chiudere solo se i Reds scendono a più miti consigli: 18 milioni, massimo 20 bonus compresi.

Non siamo ancora in una fase tale da poter considerare avviato questo step: Allegri dovrà attendere, anche se tutte e tre le parti vogliono un deal che consenta a Firmino di giocare ed ai club di trovare la soluzione migliore. Fondamentale per il brasiliano vedersi garantito un posto dove potersi esprimere: per la Juve, poi, c’è da riflettere sulla durata del contratto da offrire ad un classe ’91.