Ancora polemiche su Mourinho: “È come con Allegri”

Continuano le polemiche intorno a José Mourinho: “Gente che non sa come è fatto un pallone critica uno che ha vinto 26 trofei”

È stata una settimana infuocata per José Mourinho, uscito sconfitto contro la Cremonese e furioso con il quarto uomo Serra. Una vicenda che è sfociata in un’indagine da parte della Procura federale e che dovrà ancora essere definita. Intanto, domenica sera arriva la Juventus di Massimiliano Allegri nella Capitale.

La Corte Sportiva d’Appello della FIGC ha accolto il ricorso del club capitolino e domani sera Mourinho sarà regolarmente in panchina, la sanzione di due giornate comminatagli dal Giudice Sportivo è stata sospesa in attesa che si concluda l’indagine della procura federale. La vittoria a sorpresa della Lazio al ‘Maradona’, infatti, ha alzato ulteriormente l’asticella per la corsa Champions e le pressioni sui giallorossi. In tutto questo, continuano ad impazzare le critiche sullo ‘Special One’.

Zazzaroni difende Mourinho: “Criticato da gente che non sa come è fatto un pallone”

Nel momento di massima critica nei confronti di José Mourinho, messo sotto accusa anche da una parte della tifoseria giallorossa, si levano voci in sua difesa.

Ai microfoni di ‘Radio Deejay’, Ivan Zazzaroni ha risposto alle tante polemiche che attorniano lo ‘Special One’ negli ultimi mesi: “Gente che non sa come è fatto un pallone critica un allenatore che ha vinto 26 trofei”. Il direttore del ‘Corriere dello Sport’, poi, continua con un parallelismo con l’attuale allenatore della Juventus: “È come con Allegri, si dice che non è aggiornato uno che ha vinto 6 scudetti”. In conferenza stampa, in vista della sfida di domani sera, il tecnico livornese si è detto contento di essere paragonato a Mourinho.

Zazzaroni ha continuano con la sua disamina in questo modo: “Quando va male è lui che è scarso, non i giocatori che mancano. Non c’è analisi e non c’è rispetto”. Entrambi gli allenatori in causa, Mourinho e Allegri, sono subissati dalla critica per il gioco espresso dalle proprie squadre, ma continuano a lavorare per raggiungere gli obiettivi stagionali. In mezzo alle critiche, infatti, domani sera Juventus e Roma si sfideranno per raccogliere punti importanti per la corsa Champions e Mourinho sarà in panchina.