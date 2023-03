La Juventus raddoppia: 11 milioni e nuova firma in arrivo

La Juventus pianifica il futuro in vista anche del prossimo mercato estivo. La trattativa può concludersi positivamente per la firma sul nuovo accordo

Mancava solo l’ufficialità per il rinnovo di Danilo con la Juventus. Giovedì il club bianconero ha ufficializzato la firma del brasiliano, che da qualche settimana ave già trovato l’accordo per il prolungamento oltre il 2024 del proprio contratto.

L’ex Real Madrid e Manchester City ha prolungato per un’altra stagione – fino al giugno 2025 – rafforzando il suo matrimonio con la ‘Vecchia Signora’. Danilo è ormai uno dei leader in campo e nello spogliatoio dell’undici di Massimiliano Allegri, che ha ereditato anche la fascia da capitano con Bonucci ai box. La Juve riparte quindi dal nazionale verdeoro tra presente e futuro e pianifica il rinnovo di un altro componente della Seleçao. La dirigenza della Continassa tratta infatti anche il prolungamento di Alex Sandro, che Allegri ha reinventato da braccetto nella stagione in corso. Il classe ’91 è in scadenza il prossimo giugno e nel suo accordo con i bianconeri c’è una clausola che scatterà automaticamente al raggiungimento di una soglia di partite stagionale giocate (circa 40).

Calciomercato Juventus, dopo Danilo c’è Alex Sandro: nuovo rinnovo

Alex Sandro in tutte le competizioni ha collezionato al momento 28 presenze ed è tornato ad essere uno dei titolarissimi di Allegri nella difesa a tre tutta brasiliana con Danilo e Bremer.

La Juventus sta cercando però un nuovo accordo con l’ex Porto per cercare di spalmare in più anni di contratto l’oneroso ingaggio da 6 milioni di euro netti, oltre 11 lordi all’anno. C’è la volontà di entrambe le parti a trattare per raggiungere un accordo, con Alex Sandro che ha manifestato la volontà di continuare la sua avventura sotto la Mole. In una squadra che per il futuro ha intenzione di puntare sempre con maggiore decisione sulla linea verde, gente navigata e di esperienza come Alex Sandro e Danilo serviranno a fare da collante con i più giovani. Dopo un inizio di stagione complicato, Alex Sandro ha alzato il livello delle sue prestazioni e con il passaggio alla difesa a tre è tornato una certezza dello scacchiere di Allegri. Tutto lascia presagire così un nuovo accordo per la permanenza del nazionale verdeoro a Torino: vedremo se scatterà il rinnovo automatico, o le parti riusciranno a trovare un intesa su un biennale con spalmatura dell’ingaggio per il 32enne difensore.