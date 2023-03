Brozovic blocca il grande ritorno: il piano dell’Inter

L’Inter si interroga sul futuro in nerazzurro di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato non è più incedibile nelle strategie di mercato della dirigenza

L‘Inter si lecca le ferite dopo il tonfo di Bologna, con la dirigenza e il presidente Zhang che si attendono subito una scossa nel match casalingo a San Siro con il Lecce.

Partita da non sbagliare per la squadra nerazzurra per non complicare ulteriormente la corsa ad un posto nella prossima Champions League, obiettivo minimo della stagione anche per l’eventuale conferma del tecnico piacentino. Inzaghi sta cercando di dare la scossa negli ultimi giorni in quel di Appiano Gentile e si aspetta una reazione immediata da parte dei suoi già domenica nell’incrocio contro la formazione salentina. Sotto esame diversi big della rosa interista, deludenti nelle ultime uscite e al di sotto i propri standard. Tra questi spicca ovviamente Marcelo Brozovic, che a parte lo spezzone positivo a gara in corso in Champions con il Porto sta stentando a ritornare ai livelli abituali. Il croato è stato a lungo fermo per infortunio ed è lontano parente dell’alfiere di centrocampo ammirato nelle passate stagioni.

Calciomercato Inter: Kessie in cima alla lista: Brozovic la chiave

‘Brozo’ fatica a carburare e in regia Inzaghi ha trovato un Calhanoglu all’altezza della situazione in attesa del rientro del croato dopo la lunga sosta ai box. Il centrocampista nato a Zagabria non è più imprescindibile come un tempo e l’Inter la prossima estate è pronta ad ascoltare le offerte che eventualmente arriveranno sul tavolo della sede di Viale della Liberazione.

E’ chiaro che Marotta non si priverà a cuor leggero di una pedina della caratura di Brozovic e partirebbero da una valutazione di 45-50 milioni di euro per il suo cartellino. In prima linea per rimpiazzarlo nello scacchiere di Inzaghi rimane Franck Kessie, voglioso di far ritorno in Italia e soprattutto a Milano. L’ivoriano adesso sta giocando con più continuità nel Barcellona, ma rimane un profilo sacrificabile per il tecnico blaugrana Xavi. L’ex Milan già a gennaio è stato corteggiato dall’Inter e a giugno è pronto a valutare la destinazione nerazzurra in caso di divorzio con il Barça. Marotta e Ausilio lavorano su un prestito con diritto/obbligo di riscatto e puntano ad anticipare la concorrenza della Premier League, in primis del Tottenham dell’ex Antonio Conte. Per un possibile approdo ad Appiano Gentile, però, sarà fondamentale allo stesso tempo la partenza di Brozovic (che piace peraltro allo stesso Barcellona) per far quadrare anche i conti delle casse di Zhang. Senza l’addio del croato l’Inter sarebbe infatti costretta ad abbandonare la pista Kessie e cercare sul mercato un elemento dai costi contenuti per completare la rosa in vista della prossima stagione.