Conte ha un solo obiettivo: adesso l’Inter è nei guai

Antonio Conte sulla strada dell’Inter in vista del prossimo mercato estivo. L’ex tecnico nerazzurro spinger per portarlo a Londra: tutti i dettagli

Franck Kessie rimane un profilo sensibile sul taccuino di Marotta e Ausilio in vista del prossimo mercato estivo.

L’ex milanista resta in bilico al Barcellona e il Ds dell’Inter segue da tempo il centrocampista, già nel mirino della dirigenza di Viale della Liberazione prima dell’addio al ‘Diavolo’ e il trasferimento a parametro zero in Catalogna. L’esperienza in maglia blaugrana non ha regalato però soddisfazioni al momento all’ivoriano, riserva di lusso nello scacchiere di Xavi. Kessie non è riuscito guadagnarsi uno spazio di primo piano al Barça e già a gennaio potevano aprirsi le porte della cessione per il classe ’96. Il giocatore però ha preferito concludere la stagione al Barcellona e giocarsi fino in fondo le sue carte con gli spagnoli.

Calciomercato Inter, Conte insiste: pronto l’assalto per Kessie

Kessie però continua a giocare a corrente alternata e la dirigenza del Barça sta valutando di sacrificarlo dopo una sola stagione per incassare un prezioso tesoretto da reinvestire nel mercato in entrata.

L’ivoriano avrebbe una valutazione di 25-30 milioni di euro e il club catalano attende fiducioso offerte dai facoltosi club di Premier League, tra cui spicca soprattutto il Tottenham di Antonio Conte. E proprio l’ex tecnico dell’Inter potrebbe strappare Kessie ai nerazzurri in vista della prossima estate. Conte è un estimatore della prima ora del centrocampista ex Milan e, come scrive il quotidiano ‘Diario Sport’ – lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per rinforzare la mediana degli ‘Spurs’. L’allenatore salentino spingerebbe per averlo in estate a Londra, anticipando così la concorrenza dell’Inter e di altre corteggiatrici come ad esempio l’Aston Villa. Sul futuro di Kessie l’ultima parola spetterà a Xavi a fine stagione, ma evidentemente l’ivoriano non è al momento tra gli intoccabili del tecnico blaugrana e rimane quindi tra i sacrificabili nella prossima sessione di mercato.

Dal canto suo l’Inter continua il pressing su Kessie in attesa degli eventi, con l’obiettivo di trovare un eventuale accordo con il Barcellona sulla base di un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Formula che farebbe storcere un po’ il naso agli spagnoli che vorrebbero subito monetizzare: a quel punto, potrebbe entrare in scena un possibile scambio con Brozovic, nel mirino di Xavi per la mediana dell’attuale capolista della Liga.