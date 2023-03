Annuncio ufficiale, firma con l’Inter fino al 2027

Firma vicina in casa Inter: c’è l’annuncio del big in vista della sessione estiva di calciomercato. Tutti gli aggiornamenti

L’Inter di Simone Inzaghi riparte dopo l’ennesimo brusco stop in campionato. A Bologna i nerazzurri hanno detto definitivamente addio al campionato, sprofondano a -18 dal Napoli di Spalletti.

Ne ha parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’ Hakan Calhanoglu. Il turco ha commentato così il cammino in campionato e il larghissimo distacco dagli azzurri: “Nessuno si aspettava un’Inter così indietro. Il Napoli merita di stare lì, lo si è visto anche in Champions, ma è colpa nostra, come lo scorso anno. Potevamo essere più vicini se non avessimo perso punti contro Monza, Empoli, Samp e Bologna: quelli fanno male! Penso che nessuno riprenderà il Napoli, ma noi dobbiamo giocare a prescindere con l’atteggiamento giusto, quello visto con il Porto, in ogni partita. Poi ci teniamo a vincere la Coppa Italia e in Champions possiamo sorprendere…”. L’ex Milan è sempre più imprescindibile per l’Inter e Simone Inzaghi, si è preso i nerazzurri e presto potrebbe anche rinnovare il suo contratto: “Sono orgoglioso che l’Inter voglia rinnovarmi e la mia volontà è stare qua. Ma io voglio rimanere a Milano anche dopo, restando nel calcio. Magari apro pure un ristorante 100% turco che in città manca”.

Sul calciomercato si parla anche del possibile arrivo dell’ex compagno, Franck Kessie: “È un amico e un grande giocatore: qui i grandi giocatori sono sempre bene accetti… Parliamo tanto, è vero. Lui sa di giocare per una grande squadra, ma sa anche che l’Inter non sarebbe meno”.

Calciomercato Inter, Calhanoglu verso il rinnovo: tutti i dettagli

Il centrocampista turco sarà presto blindato dall’Inter con un importante rinnovo contrattuale.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, dopo il Porto l’ex Milan dovrebbe firmare un nuovo contratto fino al 2027. Possibile un’intesa al 2026 con opzione per un’ulteriore stagione. Considerando anche i bonus, il turco arriverà a guadagnare circa 6 milioni l’anno e sarà vicino ai più pagati della squadra. Le trattative con il suo entourage sono già iniziate. Calhanoglu e l’Inter sono destinati a rimanere insieme ancora a lungo.