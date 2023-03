Inter snobbata, arriva l’annuncio che toglie ogni dubbio

Un rilevante giocatore di proprietà di una big, seguito dall’Inter in ambito di calciomercato, ha rilasciato un annuncio molto significativo

L’Inter deve trovare equilibrio. È questa la missione di Simone Inzaghi, che a causa dei numerosi passi falsi ha perso non poca fiducia nell’ambiente. La sconfitta contro il Bologna del grande ex Thiago Motta al Dall’Ara, inevitabilmente, alimenta un senso di frustrazione evidente.

Mancano ancora diverse giornate al termine della Serie A, ma la ‘Beneamata’ ha già dovuto dire addio praticamente allo Scudetto. E il principale trofeo nazionale era l’obiettivo principale del club meneghino. Obiettivo miseramente fallito, a meno di clamorose sorprese. Ma più che questo, preoccupa il rendimento generale di Lautaro Martinez e compagni finora assolutamente incostante e insufficiente (almeno per quanto concerne il campionato). La certezza è una sola adesso: continuare così non è accettabile. Lo ha sottolineato lo stesso amministratore delegato, Giuseppe Marotta, nell’intervista rilasciata a ‘Sky’ qualche giorno fa.

Il tecnico piacentino deve individuare la cura definitiva al più presto, ma è chiaro che i milanesi avranno bisogno di intervenire sul calciomercato la prossima estate. A tal proposito, giungono delle dichiarazioni alquanto interessanti da parte di un calciatore che l’Inter segue da un po’ di tempo in ottica entrate. Il riferimento è a Benjamin Pavard, terzino destro di proprietà del Bayern Monaco che presenta un contratto in scadenza giugno 2024. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, i nerazzurri hanno pensato davvero al francese per il dopo Skriniar, visto che Pavard può agire anche da braccetto nella difesa a tre.

Calciomercato Inter, Pavard: “Mai detto che volevo andare via”

Allo stesso tempo, però, abbiamo sottolineato come si trattasse di una pista complicata per la ‘Beneamata’, poiché i bavaresi non lo avrebbero di certo regalato a gennaio. Sarebbe stato più probabile un approdo in Premier League.

Ma la concorrenza non finisce qui: il nome di Pavard, infatti, rientra pure nella lista dei desideri del Paris Saint Germain e anche il Barcellona apprezza non poco tale opzione. A novembre, inoltre, l’esterno rilasciò delle dichiarazioni che sembravano un messaggio d’addio al club tedesco: “Non mi dispiacerebbe affrontare un nuovo progetto. Forse è arrivato il momento“. Nelle scorse ore, però, Pavard – in un’intervista a ‘Sport1’ – ha chiarito le sue parole togliendo ogni dubbio: “Non ho mai detto che volevo andare via“. E a domanda precisa sull’Inter ha così risposto: “Non sono uno che abbandona la nave nel bel mezzo del viaggio. Il mio obiettivo era sicuramente quello di rimanere al Bayern Monaco, per vincere con questo club il maggior numero possibile di titoli“. Insomma, l’ex Stoccarda per ora chiude le porte ad un cambio di maglia, ma in futuro chissà.