Tutto confermato: scatto Barcellona, l’Inter deve arrendersi

Il Barcellona fa sul serio, pronto l’assalto per l’obiettivo dell’Inter. Strada adesso tutta in salita per la società nerazzurra

Ormai è arcinoto l’addio a fine stagione di Milan Skriniar all’Inter, con il difensore slovacco che non a rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

L’ex Sampdoria è promesso sposo del Paris Saint-Germain, club con il quale si accaserà la prossima estate. Marotta e Ausilio sono perciò a caccia del sostituto del numero 37, elemento chiave nelle ultime stagioni dello scacchiere difensivo della formazione nerazzurra. Diversi i profili al vaglio della dirigenza di Viale della Liberazione, tra i quali spicca Benjamin Pavard. Il nazionale francese è in scadenza nel giugno 2024 con il Bayern Monaco e al momento un prolungamento con il sodalizio campione di Germania appare complicato. L’Inter ha sondato il terreno già lo scorso gennaio per Pavard, chiedendo al Bayern la disponibilità a cedere il giocatore con la formula del prestito.

Calciomercato Inter, pericolo Barcellona nella corsa a Pavard

Tutto si è concluso con un nulla di fatto, con la società di Zhang che potrebbe comunque riprovarci la prossima estate approfittando della situazione contrattuale del difensore.

Gli ostacoli però non mancherebbero per l’Inter, ad iniziare dall’ingaggio oneroso di Pavard che ambisce a uno stipendio superiore rispetto ai 6 milioni di euro netti più bonus che percepisce attualmente. Inoltre, è folta la concorrenza per il suo cartellino. Alcune big di Premier League oltre al PSG hanno sondato il terreno per il classe ’96, sul quale sono confermate anche le sirene provenienti dalla Spagna e in particolare sul Barcellona come rivelatovi nelle scorse settimana da Calciomercato.it. Il tecnico blaugrana Xavi è a caccia di un laterale destro con le caratteristiche di Pavard e, come rimarca la stampa spagnola, ha mostrato il proprio gradimento per il nazionale francese. Non è da escludere quindi un’offensiva concreta del Barça nel prossimo mercato estivo per l’attuale difensore del Bayern Monaco, complicando così i piani dell’Inter per il post Skriniar.