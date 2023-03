Addio senza rimpianto: hanno già ceduto Vlahovic

La Serie A terra di conquista e il bomber è pronto ad andare via: il prescelto è Victor Osimhen

Serie A campionato di passaggio. Non sorprende che i calciatori più importanti non restino a lungo nel nostro paese ma lo utilizzino come un trampolino di lancio verso mete più ambite. Tra queste la Premier League fa sicuramente la parte del leone ed è scontato che quest’estate le big inglesi andranno a caccia verso i giocatori più forti della Serie A.

In particolare, sono i bomber i più corteggiati anche perché dall’Arsenal al Liverpool, passando per Manchester United e Chelsea, quasi tutte le grandi d’Oltremanica hanno la necessità di acquistare un attaccante. Ecco allora lo sguardo posarsi sugli attaccanti presenti in Serie A: dal capocannoniere Victor Osimhen al trascinatore dell’Inter, Lautaro Martinez, passando da Dusan Vlahovic e Rafael Leao che non vivono il loro miglior momento con Juve e Milan. Sono loro i possibili addii pesanti per il nostro campionato, ma quale sarebbe la cessione più dolorosa?

Calciomercato Juventus, Vlahovic: addio senza rimpianto

E’ su questo che si è incentrato il sondaggio Twitter di Calciomercato.it. “In caso di addio nel prossimo futuro quale tra questi big rappresenterebbe la perdita più grave per la Serie A?” la domanda rivolta ai follower che hanno mostrato di avere le idee molto chiare a riguardo.

Un vero e proprio plebiscito per Osimhen: il nigeriano ha avuto il 50% dei voti, un risultato in linea con le attese considerata la stagione che sta facendo. Ventuno gol in totale, diciannove in campionato, uno dei trascinatori del Napoli primo in classifica. Alle sue spalle, molto staccato, troviamo Leao con il 22,6% di preferenze. Dietro al portoghese c’è Lautaro Martinez (14,5%) con il suo agente che ieri in esclusiva ha parlato a Calciomercato.it su Tv Play. Infine, ancora più staccato Dusan Vlahovic con il 12,9% di voti: la sua cessione non spaventa più di tanto, forse anche in considerazione dell’annata non propriamente felice che sta vivendo a Torino.