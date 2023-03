Lautaro, parla l’agente: “Addio Inter senza Champions? Ecco la verità”

Chiarezza sul futuro di Lautaro Martinez, l’annuncio in diretta toglie tutti i dubbi sull’attaccante argentino

Una stagione dall’ottimo rendimento fin qui, con 16 reti complessive, ma non soltanto caratterizzata dai gol segnati. Lautaro Martinez, con il passare del tempo, sta diventando un riferimento reale per l’Inter, dal punto di vista tecnico e non solo.

La sensazione è che ci sia stata una svolta mentale, per quanto riguarda il ‘Toro’, con il passare del tempo e soprattutto dopo il Mondiale vinto con l’Argentina. E la prova è arrivata con le dichiarazioni forti post sconfitta con il Bologna. Lautaro ci ha messo la faccia e ha ammesso con grande onesta la prestazione insufficiente da parte di tutti, nonché la necessità di cambiare rotta per ottenere risultati all’altezza delle aspettative. Un atteggiamento che è stato molto gradito da parte di tutto l’ambiente e dagli addetti ai lavori.

Lautaro Martinez, parla l’agente: “E’ interista nel profondo, ad ora non ci sono possibilità che vada via”

Con comportamenti simili, Lautaro chiarisce quanto sia dedito alla causa interista. E l’agente Alejandro Camano, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su Tv Play, ha confermato la volontà del giocatore di restare a lungo.

“Lautaro è un giocatore molto serio, è un leader e sente molto la causa interista, anche nella vita di tutti i giorni – ha spiegato – Le sue parole sono una seria assunzione di responsabilità, vuole vincere con questa maglia e quando non ci riesce è triste. Addio all’Inter senza Champions? Ha molti anni di contratto con l’Inter e non gioca solo per i risultati e vincere trofei, lui gioca per regalare vittorie. La sua permanenza dipende da quanto lui è felice in nerazzurro. Che l’Inter vinca lo scudetto, vada in Champions o meno, le sue sensazioni non cambiano. Ripeto, ha tanti anni di contratto, non ci sono possibilità che vada via. Sente una grande appartenenza e questo per lui è molto importante. Se poi in futuro arriveranno offerte in grado di accontentare sia Lautaro che l’Inter, magari ne riparleremo. Ma per il momento non è così, i nostri pensieri sono concentrati sull’Inter. Una carriera in nerazzurro alla Zanetti? Magari, ma ci sarà tempo”.