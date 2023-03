Mourinho sotto accusa: “Ha fatto perdere la Roma, sceneggiata”

José Mourinho, allenatore della Roma, è nel mirino della critica per quello che è successo col quarto uomo Serra

È durata un tempo la partita, dalla panchina, di José Mourinho, espulso dall’arbitro Marco Piccinini su input del quarto uomo, Marco Serra, già noto alle cronache per l’abbaglio preso lo scorso anno in Milan-Spezia.

Lo ‘Special One’ è esploso contro Serra dopo essere stato insultato dallo stesso, secondo quanto riferito da Mourinho alla fine della partita, persa dalla Roma sul campo della Cremonese (prima vittoria in Serie A dopo ventisette anni e anche prima in stagione) col risultato finale di 2-1. “C’è gente che mi conosce da tanti anni. Sono emotivo, ma non pazzo. Qualcosa è successo, bisogna capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Il quarto uomo ha detto a Piccinini di darmi il rosso e non ha avuto l’onestà di dirgli il modo in cui mi ha trattato. Voglio capire se esiste la possibilità di avere l’audio di ciò che mi ha detto. Non voglio entrare nella questione che lui è di Torino, noi settimana prossima giochiamo con la Juventus e per questo mi caccia fuori. Però, l’atteggiamento è inaccettabile”.

Parole pesantissime che, inevitabilmente, continuano a far discutere, senza dimenticare, però, la scialba prestazione messa in campo dalla squadra giallorossa contro quella che era, prima dell’inizio della sfida, l’ultima in classifica del campionato di Serie A con soli 9 punti. Ballardini e la Cremonese, dunque, si confermano la bestia nera della Roma in questa stagione, vista anche l’eliminazione patita ai quarti di finale della Coppa Italia. Tornando alla questione Mourinho, i giudizi che arrivano sono decisamente tranchant.

“Mourinho ha sbagliato, ha fatto perdere la Roma”

Sull’argomento è intervenuto Furio Focolari che, come al solito, non le ha mandate a dire: “Ha sbagliato Mourinho, ieri ha fatto perdere la Roma – le sue parole a ‘Radio Radio’ – Gli do le attenuanti, sono convinto che il quarto uomo abbia detto qualcosa di sbagliato, ma lui lo sa che succede il parapiglia. Ha abbandonato la partita a dieci minuti dalla fine. Ha fatto qualcosa di esageratamente sbagliato. Non si può fare quella sceneggiata lì. Ho visto due allenatori fuori di testa: l’altro (Juric, ndr) lo licenzierei. Sono convinto che Mourinho abbia ricevuto una offesa, ma con la sua esperienza cosa pensa che succeda con quella sceneggiata”.

Sulla stessa linea anche Stefano Agresti, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Penso sia grave quello che sta facendo. In trent’anni di carriera non aveva mai sentito parole del genere nei suoi confronti, ma la Cremonese in ventisette anni non aveva vinto una partita di Serie A. La Cremonese finora non aveva mai vinto e batte la Roma che ha uno dei monte ingaggi più alti del campionato. La Cremonese ha perso o pareggiato con tutti, ma noi stiamo parlando di quel che ha detto il quarto uomo“.