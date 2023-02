Sulle orme di Messi e Dybala: l’allegrata che fa fuori Paredes

La Juventus impegnata questa sera nel derby contro il Torino. Massimiliano Allegri medita una sorpresa di formazione in vista del match dell’Allianz Stadium

Eccola lì l’allegrata. Un derby da vincere per la Juventus per continuare a scalare la classifica e con Massimiliano Allegri che dovrà cambiare in cabina di regia vista la squalifica di Locatelli.

Leandro Paredes sembrava il designato (e unico candidato) a rimpiazzare l’ex Sassuolo, ma occhio alla sorpresa rappresentata da Enzo Barrenechea. Il baby centrocampista della NextGen bianconera è stato provato in mediana da Allegri negli ultimi allenamenti e contende una maglia da titolare al ben più navigato compagno di squadra, peraltro suo punto di riferimento alla Continassa insieme all’altro campione del mondo Angel Di Maria. Barrenechea negli ultimi mesi ha studiato da vicino il numero 32 e cercato di carpirne i segreti per continuare il percorso di crescita ed essere pronto per il grande salto. E la ribalta – quasi da far tremare le gambe – potrebbe arrivare già stasera per il classe 2001 in occasione della stracittadina della Mole contro i cugini del ‘Toro’. Il talento argentino sente odore di sorpasso sul proprio idolo e Allegri scioglierà le ultime riserve nel pomeriggio dopo la riunione tecnica prima di raggiungere l’Allianz Stadium.

Calciomercato Juventus, tra derby e futuro: Barrenechea in rampa di lancio

Barrenechea è sbarcato a Torino nel gennaio 2020 dopo l’avventura in Svizzera al Sion (operazione da circa 5 milioni di euro) e in patria prima di volare in Europa ha indossato la maglia del Newell’s Old Boys, società dove è cresciuto un certo Leo Messi. A proposito di numeri dieci e fantasia in salsa albiceleste, il 21enne centrocampista è nato in una cittadina vicino Cordoba, la stessa che diede i natali a Paulo Dybala e che Barrenechea ha incrociato negli ultimi anni sui campi della Continassa prima dell’addio della ‘Joya’.

Caratteristiche evidentemente differenti, con l’alfiere della NextGen di Brambilla che si è messo definitivamente alle spalle il lungo calvario dopo l’infortunio al crociato del ginocchio e prendendosi la scena nella stagione in corso mettendo a referto per il momento 4 reti e 2 assist nel campionato di Serie C. Prestazioni e numeri che hanno attirato l’attenzione di Massimiliano Allegri che negli ultimi mesi lo ha aggregato stabilmente alla prima squadra, facendolo esordire nei minuti finali del match di Champions League all’Allianz Stadium contro il Paris-Saint Germain di Messi.

Centrocampista completo, solido e geometrico, Barrenechea tra Primavera e seconda squadra si è dimostrato peraltro infallibile dal dischetto. La dirigenza bianconera e Allegri credono nelle potenzialità del giocatore e nell’ottobre scorso lo hanno blindato fino al giugno 2026, rimandando al mittente nelle ultime sessioni di mercato la corte di diverse società cadette ed estere. La Juventus a bocce ferme in estate valuterà il percorso migliore per Barrenechea, che intanto potrebbe avere la grande chance di ritagliarsi uno spazio importante stasera contro il Torino ed esordire nel massimo campionato.

Tutto questo a scapito di quel Leandro Paredes che ha deluso finora nella sua avventura sotto la Mole e il cui riscatto dal PSG a fine stagione appare sempre più complicato. Allegri non ha chiuso definitivamente le porte per la permanenza dell’ex Roma ed Empoli, anche se servirà un cambio di marcia importante al nazionale campione del mondo per convincere la Juve a confermarlo. E un’eventuale esclusione nel derby dell’Allianz Stadium sarebbe probabilmente l’anticamera del divorzio con la ‘Vecchia Signora’.