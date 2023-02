Non è come Di Maria: Allegri mischia le carte, ballano 28 milioni

La Juventus si interroga sul futuro di uno dei big della rosa di Massimiliano Allegri. I prossimi mesi saranno decisivi in vista del prossimo mercato estivo

Se Angel Di Maria ha svoltato nel 2023, Leandro Paredes è l’altra faccia della medaglia del duo bianconero campione del mondo.

Il ‘Fideo’ vola con le sue magie in campo e trascina la Juventus, ultima la straordinaria tripletta che ha consentito all’undici di Allegri di staccare il pass per il passaggio del turno in Europa League. Il tecnico bianconero si affida alle invenzioni del trequartista mancino per ribaltare la stagione della ‘Vecchia Signora’ e portare almeno un trofeo in bacheca. Di Maria ha cambiato passo dopo il Mondiale e non lo sta dimostrando solamente a suon di gol e assist. Rendimento da fuoriclasse, trascinante e leader tecnico della Juve sul terreno di gioco. Tutto questo non si può dire invece del connazionale Paredes, malgrado le grandi aspettative anche sul conto del centrocampista classe ’94 dal momento del suo sbarco a Caselle per indossare la casacca bianconera.

Calciomercato Juventus, svolta o addio per Paredes: Allegri lascia una speranza

L’ex Roma ed Empoli non è riuscito per il momento a cambiare marcia e a dare quel contributo in mezzo al campo che la Juventus sperava.

Un corpo estraneo nello scacchiere di Allegri: prestazioni non all’altezza e deludenti, che hanno scatenato il malcontento della tifoseria bianconera sfociato nei fischi dell’Allianz Stadium. Difficile a queste condizioni che la dirigenza della Continassa lo riscatti a fine stagione, considerando anche le cifre in ballo con il Paris Saint-Germain. Secondo gli accordi attutiti la scorsa estate, per il cartellino del nazionale albiceleste la Juve dovrà sborsare quasi 25 milioni di euro più eventuali 3 di bonus. Somma che il sodalizio piemontese ad oggi non è intenzionato a mettere sul piatto, puntando su profili più giovani e affamati in vista del prossimo mercato estivo.

La permanenza quindi di Paredes sotto la Mole sembra ormai compromessa, anche se Massimiliano Allegri lascia una porticina aperta per un’eventuale (ma complicata) conferma del giocatore. L’allenatore livornese lo ha voluto a Torino e sprona il centrocampista a dare un segnale nei prossimi mesi: “Fino a questo momento ha alternato buone prestazioni ad altre meno positive. Ha giocato molto ed è un giocatore importante per noi – ha sottolineato Allegri nella conferenza stampa di vigilia del derby contro il Torino – Come altri giocatori, da qui alla fine deve dare una mano perché abbiamo degli obiettivi da raggiungere”. Un finale di stagione da protagonista potrebbe però anche non bastare per far cambiare idea alla Juventus e restare alla Continassa alla corte di Allegri.