Il ‘Vichingo’ incombe: Allegri sprona Vlahovic a prendersi la Juve

Dusan Vlahovic finora non ha convinto fino in fondo nella sua avventura con la maglia della Juventus. C’è l’ombra di Hojlund sul futuro del serbo sotto la Mole

Al centro del progetto e nei pensieri di Massimiliano Allegri. Con il derby di martedì sera all’Allianz Stadium contro il Torino come trampolino per rilanciarsi con la maglia bianconera.

Dusan Vlahovic resta un alfiere portante della Juventus e dello scacchiere del tecnico livornese. Non solo per il presente ma anche per il futuro. A dispetto dei rumors di radiomercato che oltre alle ricchissime grandi d’Inghilterra e al Bayern Monaco lo accostano anche al Real Madrid. Al netto delle vicende extra campo, la dirigenza della Continassa non è intenzionata (così come per il ‘gemello’ Chiesa) a sacrificare il centravanti serbo la prossima estate. Certo, un assegno a tripla cifra farebbe quantomeno riflettere le proprietà e i vertici bianconeri, ma ad oggi l’ex Fiorentina non è sul mercato e rimane una pedina centrale di una Juve che si sta ricostruendo per tornare nuovamente vincente. Il rendimento di Vlahovic non è stato sempre all’altezza in questi 13 mesi sotto la Mole, condizionati dalla pubalgia che a più riprese ha condizionato le prestazioni del bomber classe 2000.

Calciomercato Juventus, Vlahovic a lezione da Allegri: c’è l’ombra di Hojlund

La Juventus e Allegri si coccolano però il numero 9 e l’esclusione dal return match di Europa League a Nantes non deve ingannare.

L’allenatore sta lavorando a fondo sui campi della Continassa anche sulla testa del centravanti e non solo nell’affinarne il bagaglio tecnico-tattico. Allegri sta spronando Vlahovic a sfruttare tutti i cavalli a propria disposizione, a compiere un definitivo salto di qualità a tutto tondo per imporsi in una squadra “che non è come le altre e dove la maglia pesa tantissimo” parafrasando lo stesso mister toscano. Così si spiegano le lezioni supplementari a fine allenamento migliorare i movimenti in campo e mettere sempre più frecce nel proprio arco. Allegri vuole un Vlahovic al centro del suo attacco nel presente (con Chiesa e Di Maria) ma anche a lungo termine con la casacca bianconera.

Solo l’evolversi delle inchieste giudiziarie e offerte irrinunciabili da 100 milioni in su possono cambiare le carte in tavola, con la dirigenza piemontese che per non farsi trovare eventualmente impreparata ha già individuato uno dei potenziali sostituti. Quel Rasmus Hojlund che sta stupendo alla sua prima stagione in Serie A e già valutato a peso d’oro dall’Atalanta. La Juve segue da diversi mesi il baby ‘Vichingo’ e a più riprese gli osservatori bianconeri hanno seguito dal vivo l’ex Sturm Graz. Anche Milan e Inter guardano con interesse ad Hojlund, profilo che ha trovato ampi consensi in tutta l’area tecnica della ‘Vecchia Signora’, Allegri compreso. Ma il bomber del futuro (e del presente) resta Dusan Vlahovic alla Continassa.