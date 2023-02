Intrigo Giroud, London calling: il Milan è avvisato

Calciomercato Milan, il futuro di Giroud continua a calamitare l’attenzione mediatica: l’ultima indiscrezione che trapela dall’Inghilterra.

Quella di stasera contro l‘Atalanta è una sfida molto importante per il percorso di crescita del Milan di Stefano Pioli. Giroud e compagni, infatti, hanno intenzione di prolungare la striscia di risultati utili consecutivi per rilanciare in maniera definitiva la propria candidatura in ottica Champions League e, fino ad ora, ci stanno riuscendo. Le maggiori responsabilità a livello offensivo gravano inevitabilmente proprio sul bomber francese. L’ex Chelsea si è preso le luci dei riflettori rendendosi protagonista di un’altra stagione fin qui importante.

Tuttavia le ultime settimane sono state caratterizzate anche dai risvolti mediatici legati al rinnovo del contratto del bomber francese, in scadenza nel 2023. Come rivelato da calciomercato.it la volontà del calciatore transalpino è chiara: Giroud ha messo il Milan in cima alla lista delle sue priorità e vuole suggellare con la firma una leadership tecnica, caratteriale e d’esperienza ormai alimentata da prestazioni molto convincenti. Strada indirizzata, che ha portato Giroud a rifiutare proposte importanti provenienti dall’Inghilterra e dagli USA.

Le dichiarazioni dello stesso attaccante risalenti a qualche giorno fa sono assolutamente emblematiche: “Dobbiamo restare tutti uniti, l’obiettivo è continuare con il Milan: spero che un accordo venga trovato, stiamo parlando e penso che le cose andranno nel senso giusto.”

Calciomercato Milan, dall’Inghilterra rilanciano: “Giroud aperto al ritorno in Premier”

Musica per le orecchie dei tifosi del Milan che ormai vedono in Giroud uno dei punti di riferimento della compagine rossonera. I discorsi per il rinnovo proseguono nella giusta direzione anche se al momento la fumata bianca definitiva non è stata ancora raggiunta. Questo spiega il motivo per il quale dall’Inghilterra sia trapelata un’indiscrezione relativa proprio al futuro dell’attaccante rossonero.

Secondo quanto riferito da “The Sun”, infatti, Giroud non avrebbe a priori chiuso le porte ad un suo ritorno in Premier League, in un club londinese. Dopo le esperienze importanti con la maglia dell’Arsenal e del Chelsea, infatti, farebbe gola a West Ham, Fulham, Crystal Palace e Brentford. Club che potrebbero affondare il colpo qualora Giroud aprisse le porte ad un addio al Milan. Scenario che, come già ribadito poc’anzi, non è in cima alla lista dei desideri dell’esperto bomber rossonero che intende proseguire la sua avventura sulla sponda del Naviglio. Situazione, comunque, da monitorare con attenzione.