Addio Inzaghi, l’Inter ha già scelto l’erede: “Convinto al 99.9%”

Calciomercato Inter, nonostante gli ultimi risultati positivi la panchina di Inzaghi non sarebbe del tutto salda. La ‘sentenza’ di Cassano.

Dopo l’importantissimo successo ottenuto nella gara d’andata di Champions League contro il Porto, l’Inter di Simone Inzaghi sarà di scena al “Dall’Ara” in un match dal peso specifico non indifferente. Il Bologna, infatti, non ha alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale e proverà a mettere i bastoni fra le ruote ai nerazzurri.

Il confronto, poi, non può non far viaggiare la mente. Quasi un anno fa, infatti, l’errore di Radu spalancava le porte al gol di Sansone in una delle sliding Doors capitalizzate dal Milan per la vittoria dell’ultimo Scudetto. Con il Napoli scintillante ammirato fino a questo momento, la corsa per il primo posto quest’anno sembra ormai essere già archiviata. La compagine di Spalletti sta letteralmente polverizzando le avversarie, con l’Inter che proverà a limitare i danni da qui fino al termine della stagione. Basterà a Simone Inzaghi un eventuale secondo posto ed una fase ad eliminazione diretta della Champions dignitosa?

Calciomercato Inter, Conte al posto di Inzaghi: Cassano si sbilancia

Nelle ultime settimane il profilo di Antonio Conte è ritornato ad essere accostato all’Inter, soprattutto grazie ai tabloid d’Oltremanica. In realtà anche i bookmakers si stanno scatenando sull’argomento. Del resto il tecnico pugliese non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Tottenham in scadenza nel 2023 lasciando apertissime le porte relative ad un suo ritorno in Serie A. Si è parlato anche di Juve e Milan, ma al momento i rumours in tal senso sono da incanalare nell’alveo delle mere suggestioni.

Lo stesso Conte ha ammesso in più di una circostanza il legame fortissimo che continua ad unirlo all’Italia. Intervenuto nel corso della diretta Twitch della Bobo Tv, Antonio Cassano si è espresso sull’argomento, alimentando l’ipotesi di un Conte-back.

Ecco quanto riferito da Cassano: “Al 99.9% sono convinto che se salta Inzaghi all’Inter, a meno che quest’ultimo non vinca la Champions con i nerazzurri, l‘unico nome plausibile è Conte. Ritorno di Mourinho all’Inter? No, non credo. L’unica opzione di ritorno secondo me potrebbe essere il Chelsea.”