Inter, tegole per Inzaghi: due titolarissimi assenti a Bologna

Il tecnico piacentino dovrà fare a meno di due grandi elementi della sua rosa nella trasferta in Emilia, ecco di cosa si tratta

L’Inter ha preparato con attenzione la delicata trasferta sul manto erboso dello Stadio Dall’Ara di Bologna. Unico obiettivo: non perdere ulteriore terreno sul Napoli, assoluto capolista del campionato di Serie A.

Dopo aver recuperato con grande entusiasmo il proprio mediano Marcelo Brozović – ancora leggermente fuori condizione ma in lenta ripresa – il tecnico Simone Inzaghi dovrà fare a meno di due calciatori di assoluto prestigio ed importanza tattica. Si tratta di Milan Skriniar, centrale di difesa, e Federico Dimarco, esterno di sinistra. Il primo sarebbe stato fermato da una lomboglutalgia, mentre il secondo avrebbe accusato un sovraffaticamento muscolare nella zona addominale.

Inzaghi ha scelto: Darmian garanzia, tocca ancora a Gosens

Al posto dei due giganti della formazione nerazzurra, dunque, Inzaghi potrebbe schierare Matteo Darmian nel ruolo di braccetto difensivo di destra e Robin Gosens in corsia.

L’esterno destro rappresenta una vera garanzia per il presente ed una scommessa per il futuro, fresco di rinnovo di contratto come premio per la sua immensa duttilità. Francesco Acerbi ha ben figurato in tutte le uscite in cui è stato impiegato finora, pertanto potrebbe essere favorito su Stefan de Vrij come centralissimo di difesa. Al suo fianco ci sarà il solito Alessandro Bastoni. Il tedesco ex Atalanta, invece, ha necessità di farsi valere per scacciare i demoni che hanno caratterizzato in negativo la sua prima annata in nerazzurro. Da ricordare, fra l’altro, che Gosens ha puntati su di sé gli occhi della Bundesliga in vista dell’apertura della prossima sessione estiva di mercato. Il suo intervento potrebbe quindi rappresentare l’ennesima rampa di lancio verso il calcio estero.