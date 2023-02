Un mese di stop e niente derby! Due spine per la Juventus e Allegri

La Juventus vola agli ottavi di Europa League, trascinata da un superbo Di Maria. Adesso per i bianconeri c’è l’ostacolo Torino nel derby di campionato

Allegri ringrazia un Angel Di Maria sontuoso in Europa League e adesso focalizza l’attenzione sul prossimo derby contro il Torino in programma martedì sera all’Allianz Stadium.

Il ‘Fideo’ si è caricato sulle spalle la Juventus nella trasferta europea di Nantes: tripletta da urlo e qualificazione in carrozza agli ottavi. L’argentino è imprescindibile per le alchimie di Allegri e contro il ‘Toro’ sarà al centro dello scacchiere bianconero probabilmente in appoggio a Vlahovic, l’escluso eccellente in Francia per fare posto ad uno spento Kean. Si va quindi verso la coppia formata dal campione del mondo e dal serbo, mentre restano le incertezze sul recupero di Federico Chiesa nel reparto offensivo. Difficilmente quindi vedremo il tridente all’opera, con Allegri che spera di recuperare il numero 7 almeno per la panchina dopo l’affaticamento muscolare accusato nella gara d’andata contro il Nantes. Oltre a Chiesa, l’altro grande punto di domanda resta Paul Pogba, a caccia ancora del suo primo gettone ufficiale con la ‘Vecchia Signora’ dopo il ritorno alla Continassa la scorsa estate.

Juventus-Torino, derby a rischio per Chiesa e Pogba

Il nazionale francese scalpita per il ritorno in campo e sta migliorando la sua condizione dopo il travagliato recupero dall’operazione al menisco del ginocchio.

La sua presenza – come quella di Chiesa – resta comunque in dubbio in vista della stracittadina con il Torino: “Speriamo di riavere Chiesa. Pogba potrebbe essere convocato, ma al momento non si può dire con certezza“, ha sottolineato Allegri dopo la rotonda vittoria di giovedì nella tana del Nantes. Dai prossimi allenamenti alla Continassa si capirà di più sulla possibile disponibilità dei due giocatori per il match di martedì sera. La Juventus dovrà rinunciare sicuramente allo squalificato Locatelli contro i granata, con Paredes che si candida così a partire dal primo minuto in mediana insieme a Fagioli e Rabiot, in Francia tra i migliori in campo dietro ovviamente all’impareggiabile Di Maria.

Anche il Torino comunque avrà diverse assenze, con Ilic che tiene sulle spine Juric. Il serbo ex Verona è in forte dubbio per la sfida dell’Allianz Stadium, al pari di Vlasic nel reparto d’attacco. Chi non ci sarà sicuramente è Vieira: stop di almeno un mese a causa dell’infortunio nella parte posteriore della coscia. In compenso Juric recupera Ricci in mezzo al campo, anche se il giovane centrocampista partirà probabilmente dalla panchina.