PAGELLE e TABELLINO Nantes-Juventus 0-3: Di Maria di un altro pianeta, delude Kean

Nantes-Juventus: pagelle e tabellino del match della ‘Beaujoire’ valido per il ritorno dei playoff di Europa League. Di Maria trascina i bianconeri agli ottavi di finale

Un Angel Di Maria da urlo prende per mano la Juventus e consente alla squadra di Allegri di staccare il pass qualificazione agli ottavi di Europa League.

Il ‘Fideo’ fa quello che vuole e regala magie nella tana del Nantes: tripletta da fuoriclasse a scacciare le paure dopo il deludente 1-1 della gara d’andata. Oltre campione del mondo in evidenza anche Rabiot, Kostic e Fagioli, delude invece Kean preferito a Vlahovic dal primo minuto. Pallois lascia i francesi in dieci uomini dopo 18 minuti, l’ex Fiorentina Lafont evita un risultato ancora più pesante all’undici allenato da Kombouré.

NANTES

Lafont 6,5 – Deve inchinarsi alle magie dello scatenato Di Maria. Salva su Kostic, Cuadrado e Alex Sandro, evitando l’imbarcata ai suoi.

Castelletto 5 – La Juve affonda senza colpo ferire anche sul lato destro dei francesi: può fare poco per limitare i danni.

Girotto 5,5 – Kean gli facilita il compito, ma anche lui da poca sicurezza al reparto.

Pallois 4 – Di Maria è immarcabile: il tocco di mano quasi sulla linea gli costa il rigore e il rosso dopo appena 18 minuti.

Centonze 5 – Qualche buona sgroppata nella prima parte, l’impeto però si spegne presto.

Sissoko 4,5 – In palese difficoltà in mezzo al campo, non riesce a tenere i ritmi alti degli avversari. A Torino si era salvato con l’esperienza, stasera non basta neanche quella (46′ Moutoussamy 5 – Il suo ingresso in campo non sposta gli equilibri).

Chirivella 5,5 – Sacrificato da Kombouré con il Nantes in dieci (24′ Traore 5,5 – Si piazza a sinistra, cerca di limitare i danni).

Mollet 5 – Fuori ruolo e fuori dalla partita. Uno dei più deludenti della formazione di casa (73′ Guessand 5,5 – Entra a giochi ormai fatti).

Simon 4,5 – Di Maria fa quello che vuole da quelle parti: confronto impari. Non si vede mai in proiezione offensiva (73′ Mohamed 6 – In contropiede impegna Szczesny).

Blas 6,6 – Letale all’andata all’Allianz Stadium, è l’unico che cerca di cambiare un destino già scritto. Impensierisce Szczesny prima dello show dell’alieno Di Maria.

Delort 4,5 – Si perde tra le maglie dell’attenta difesa bianconera. La mossa di Kombouré non paga (46′ Ganago 5,5 – Ha poche opportunità per incidere).

All. Kombouré 5 – Aveva ragione e la partita della ‘Beaujoire’ lo ha confermato: troppa differenza a livello tecnico tra le due squadre, con i transalpini annichiliti dalle magie dell’immarcabile Di Maria. Il rosso a Pallois peggiora ulteriormente le cose e il Nantes non ha le armi per impensierire la Juventus.

Le pagelle di Nantes-Juventus: Fagioli con personalità, Cuadrado pasticcia

JUVENTUS

Szczesny 6 – Lo impegna solo Blas, poi si mette comodo per ammirare i capolavori firmati dall’artista Di Maria.

Danilo 6,5 – Vigile e sveglio, dalle sue parti la Juve non corre pericoli. Certezza del reparto arretrato, ma ormai non è più una novità (83′ Bonucci SV).

Bremer 6,5 – Gli attaccanti del Nantes non mordono. L’ex Torino interpreta la contesa con estrema attenzione e non sbaglia comunque nulla.

Alex Sandro 6,5 – Non commette errori, bada al sodo: con Blas che gravita da quelle parti non può distarsi. Nella ripresa ha più libertà e sfiora la gioia personale in un paio di circostanze.

De Sciglio 6 – Fa il compitino: soldato al servizio del comandante Di Maria (64′ Cuadrado 5,5 – Minuti importanti per ritrovare la condizione, anche se pecca della necessaria freddezza davanti a Lafont. Poteva risparmiarsi il giallo nel finale: un po’ pasticcione).

Fagioli 7 – Gioca con personalità, da veterano. Insieme a Di Maria è uno dei più attivi in fase offensiva e consegna la palla che il ‘Fideo’ pennella sotto l’incrocio. Non solo qualità: è anche generoso e non si risparmia.

Locatelli 6,5 – Scudo davanti la difesa, prezioso nella gestione del pallone. Equilibrio e sostanza nel cuore dello scacchiere di Allegri.

Rabiot 7 – Leader del centrocampo: come una lavatrice ripulisce i palloni e li smista per i compagni d’attacco. Suo lo strappo che porta al rigore guadagnato e poi trasformato da Di Maria.

Kostic 7 – Un punto di riferimento costante a sinistra. Il palo gli nega la gioia del gol prima dell’intervallo, nella ripresa è invece Lafont a murarlo. Ormai è una garanzia per Allegri (82′ Iling-Junior SV).

Di Maria 9 – Un alieno alla ‘Beaujoire’ che trascina la Juventus alla qualificazione agli ottavi. Prende per mano la squadra, trasforma in oro tutti i palloni che gravitano sul suo magico sinistro. Pennella il capolavoro del vantaggio, prima di ubriacare la difesa francese e procurarsi il rigore che dal dischetto impeccabilmente trasforma. Non sazio, nel secondo tempo trova di testa anche la rete del 3-0 che mette in ghiaccio il passaggio del turno. Regala meraviglie e toglie quasi da solo le castagne dal fuoco ad Allegri (83′ Paredes SV).

Kean 5 – Allegri lo preferisce a Vlahovic dal primo minuto, ma il canterano stavolta delude dopo la rete decisiva di La Spezia. A fine prima tempo perde un pallone sanguinoso che fa arrabbiare Szczensy (64′ Vlahovic 5,5 – Ha voglia di riscatto. Cerca con insistenza il sigillo personale, senza però trovarlo).

All. Allegri 7 – Juve sul velluto, nel segno di un Di Maria in stato di grazia. L’atteggiamento è quello giusto e a differenza dell’andata i bianconeri spingono sull’acceleratore per chiudere subito la pratica. Ritrova certezze in Europa, tirando anche un sospiro di sollievo dopo il deludente 1-1 dell’Allianz Stadium.

Arbitro: Sanchez Martinez 6,5 – Rigore e rosso per Pallois nell’episodio più importante della partita. Decisione corretta, direzione per il resto senza macchie.

TABELLINO

NANTES-JUVENTUS 0-3

5′, 20′ rig. e 78′ Di Maria

Nantes (3-5-2): Lafont; Castelletto, Girotto, Pallois; Centonze, Sissoko (46′ Moutoussamy), Chirivella (23′ Traore), Mollet (73′ Guessand), Simon (73′ Mohamed); Blas, Delort (46′ Ganago). A disposizione: Descamps, Coco, Doucet, Corchia. Allenatore: Kombouaré

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo (82′ Bonucci), Bremer, Alex Sandro; De Sciglio (64′ Cuadrado), Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic (82′ Iling-Junior); Di Maria (83′ Paredes); Kean (64′ Vlahovic). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, Barrenechea, Soulé. Allenatore: Allegri

Arbitro: Sanchez Martinez (Spagna)

VAR: Martinez Munuera (Spagna)

Ammoniti: Traore (N), Cuadrado (J)

Espulsi: Pallois (N)

Note: recupero 5′ e 3′