Inchiesta Prisma, svolta nelle indagini: “Coinvolti 6 club oltre la Juve”

Gli atti che riguardano i nuovi club sotto esame verranno presi in considerazione nelle prossime ore

Nuovi importanti sviluppi in merito all’inchiesta Prisma. Non solo la Juventus sarebbe coinvolta all’interno del filone che riguarda il caso plusvalenze per il quale la Corte Federale lo scorso gennaio ha condannato i bianconeri con una penalizzazione pari a 15 punti in classifica.

Come raccontato dalla redazione di Libero a TV Play, presto potrebbe essere giudicato l’operato di altre sei società: “Vedremo se Ronaldo verrà, se fosse dovrebbe essere il 17 di marzo, ovvero 10 giorni prima dell’udienza. C’è un’altra notizia che uscirà domani, che riguarda altre sei società di calcio a cui la Procura di Torino oggi ha inviato gli atti. Non è una novità, nel senso che avevamo già scritto tempo fa che gli atti sarebbero stati trasmessi alle Procure competenti. Queste oggi, tra stasera e domani, riceveranno quindi gli atti e dovranno indagare sulla base degli atti dei magistrati di Torino”.

Inchiesta Prisma, sei società coinvolte

Qualora venisse riscontrata la responsabilità di altri club, ovviamente la Corte Federale potrebbe decidere di intervenire con altre penalizzazioni.

Il giornalista ha poi spiegato che la Procura di Torino non potrà occuparsi direttamente degli altri club in questione per ragioni di competenza territoriale: “Per la Procura di Torino ci sono delle notizie di reato, ma non può procedere e quindi demanda il compito alle procure competenti”.

Va inoltre ricordato che ieri pomeriggio nel pre-partita di Nantes-Juventus, Francesco Calvo – responsabile dell’area sportiva del club bianconero – ha anticipato che la società nei primi giorni della prossima settimana presenterà ricorso ufficiale presso il Collegio di Garanzia del Coni rispetto alla penalizzazione inflitta dalla Corte Federale nell’attuale classifica di campionato. Per la prossima settimana, infatti, è prevista la scadenza dei termini entro i quali sarà possibile presentare ricorso per cercare di ottenere la cancellazione dei 15 punti di penalizzazione subiti.