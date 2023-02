Plusvalenze Juve, annuncio UFFICIALE: “Ecco la data del ricorso”

Il club bianconero non ha ancora presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni dopo la penalizzazione in campionato

Sta per scadere il termine previsto per il ricorso che la Juve potrà presentare al Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze, dopo la penalizzazione di 15 punti in campionato subita lo scorso gennaio in seguito alla sentenza della Corte Federale.

Nel pre-partita di ‘Sky Sport’ ne ha parlato Francesco Calvo, responsabile dell’area sportiva del club bianconero. Il dirigente ha prima rivolto l’attenzione sulla gara di questa sera in Europa League contro il Nantes: “E’ sicuramente una partita importante, va affrontata come una finale. Ma la stagione è ancora lunga, noi alla Juve siamo sempre condannati alla vittoria”.

Juve che presto potrà fare affidamento su uno dei propri big che sino a questo momento non ha potuto dare il suo contribuito alla squadra per un lungo infortunio al ginocchio. “Pogba si sta allenando con regolarità, ieri ha fatto la rifinitura. Si allena in gruppo, speriamo di riaverlo il più presto possibile”

Sul ricorso al Coni, poi, Calvo ha confermato le tempistiche: “La scadenza è la prossima settimana, per cui lo presenteremo entro i primi giorni della prossima settimana, nei termini previsti. Questa vicenda un impatto ce l’ha avuto, ma ora la squadra è concentrata su campo e risultati. C’è questo doppio binario, ma la società lavora fuori dal campo e la squadra su quello che succede dentro”.