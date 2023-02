Di Maria traccia la strada: gratis alla Juventus

Di Maria dimostra che i campioni, anche in età avanzata, fanno ancora la differenza: la Juventus ci riprova con il top in scadenza

“Nel calcio esistono le categorie di calciatori: Di Maria è un campione”. Le parole di Massimiliano Allegri fanno da cornice alla tripletta con prestazione sontuosa di Angel Di Maria in Nantes-Juventus.

L’argentino ha dato dimostrazione di essere ancora in grado di fare la differenza, come del resto già dimostrato in campo quando ha avuto la possibilità di esprimersi senza condizionamenti fisici. L’evidenza di quanto i top player siano in grado di incidere anche in età non più giovanissima e di quanto possono servire in una squadra che deve far crescere i calciatori più giovani. Un po’ come la Juventus che, proprio sulla scia di quanto mostrato dall’argentino, potrebbe provare un altro colpo ‘alla Di Maria’. Occhi quindi sui top player in scadenza con un profilo in particolare che sembrerebbe fare proprio al caso della squadra bianconera.

Calciomercato Juventus, un altro Di Maria: si guarda al Real Madrid

La Juventus attende di conoscere il proprio destino, in relazione alle note vicende extra-campo con le inchieste in corso (sia sportive che della giustizia ordinaria). Una situazione che non agevola il compito dei dirigenti bianconeri per la programmazione del calciomercato estivo.

Questo però non significa starsene con le mani in mano, ma preparare due o più strategie, da attuare poi in base a quel che accadrà. Tra queste potrebbe esserci una che prevede proprio un altro colpo in stile Di Maria: un top player da prendere in scadenza di contratto e capace di guidare i giovani. Un profilo che corrisponde a quello di Toni Kroos. Trentatré anni, in scadenza di contratto con il Real Madrid, per il centrocampista tedesco il rinnovo non è ancora arrivato.

A fine anno potrebbe esserci anche la separazione dai blancos e la Juventus potrebbe fare un tentativo. Del resto in mezzo al campo, tra il possibile mancato riscatto di Paredes e Rabiot che potrebbe andare via a zero, serve un innesto di qualità ed esperienza. Tutte caratteristiche che calzano a pennello a Kroos con i bianconeri che potrebbero quindi provare a portarlo in Italia e assegnargli il ruolo di guida della nuova Juve. Magari al fianco di Di Maria se dovesse rinnovare.