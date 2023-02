Un big rompe con l’Inter: “E’ ai margini, non ha gradito le scelte di Inzaghi”

L’Inter vede i quarti di Champions League, ma intanto pianifica il mercato per la prossima estate. Un top della rosa di Inzaghi verso l’addio

L‘Inter compie un passettino verso la qualificazione ai quarti di Champions League dopo il successo di misura sul Porto a San Siro firmato da un ritrovato Romelu Lukaku.

Un piccolo ma prezioso vantaggio in vista del ritorno in Portogallo e che potrebbe consentire ai nerazzurri di ritornare dopo dodici anni tra le prime otto squadre in Europa. Il passaggio del turno fondamentale sul piano sportivo ma anche a livello economico, visto che tra premi Uefa e introiti da botteghino porterebbe circa 20 milioni di euro nelle casse di Zhang. Indispensabili per dare ossigeno ai conti della proprietà cinese, oltre che per blindare diversi punti fermi della rosa di Inzaghi quali ad esempio Calhanoglu e Bastoni. Senza dimenticare il rinnovo del prestito dal Chelsea di Lukaku, visto che è improbabile che in estate l’Inter acquisisca a titolo definitivo il cartellino del centravanti belga. Il futuro di ‘Big Rom’ resta comunque in bilico e saranno decisivi i prossimi mesi per capire se effettivamente Marotta e Ausilio punteranno sulla riconferma del bomber.

Calciomercato Inter, Brozovic verso l’addio: Kessie con Calhanoglu e Barella

La cessione di un big sembra comunque inevitabile e oltre a Dumfries anche Marcelo Brozovic potrebbe essere sacrificato se arrivasse un’offerta importante nella sede di Viale della Liberazione.

Calhanoglu è sempre più a suo agio in cabina di regia, con il nazionale croato che dopo l’infortunio sta faticando nel ritornare al 100% della condizione. Le ultime esclusioni hanno fatto storcere il naso a ‘Brozo’ che non sembra più un elemento indispensabile nello scacchiere interista. L’Inter potrebbe ripartire così senza il centrocampista classe ’92 nella prossima stagione come sottolinea Stefano Agresti: “Una squadra e un acquirente lo troveranno per Brozovic. Mi dicono che sia un po’ ai margini dall’ambiente, ha un carattere strano e non ha gradito le ultime scelte di Inzaghi – ha chiosato il giornalista intervenendo a ‘Radio Radio’ – Calhanoglu sta facendo una stagione pazzesca, anche con il Porto in Champions è stato il migliore in campo. E’ diventano ormai un giocatore fondamentale davanti la difesa. Io immagino che sia Calhanoglu il regista della prossima stagione, con Barella e uno come Kessie ad esempio a completare il centrocampo. Inoltre c’è un giocatore talentoso come Asllani che avrà sempre più spazio”.