Lukaku e 20 milioni per l’Inter: doppia firma dalla Champions

L’Inter fa suo il primo round contro il Porto e intravede i quarti di Champions League. L’accesso tra le prime otto fondamentale per il mercato nerazzurro

Simone Inzaghi praticamente inappuntabile nelle gare secche. L’Inter fa suo il primo round degli ottavi di Champions League contro il Porto e intravede l’accesso tra le prime otto d’Europa che manca da ben 12 anni.

L’allenatore piacentino ritrova un Lukaku in formato ‘Big Rom’ e dà un dispiacere all’amico Conceicao, uno dei candidati del futuro a sedere sulla panchina nerazzurra in caso di divorzio con il tecnico piacentino. Al momento l’ex Lazio si tiene ben saldo il timone interista e non fallisce l’appuntamento di coppa, confermandosi un cacciatore di classiche tanto per usare una metafora ciclistica. La qualificazione ai quarti di Champions sarebbe manna dal cielo per l’Inter e le casse di Zhang, che incasserebbe circa 20 milioni di euro tra premi Uefa e introiti da botteghino. Ieri ennesimo sold out al ‘Meazza’ e un incasso da record che ha ha sfiorato i 7 milioni. Oro colato anche per la dirigenza di Viale della Liberazione, alle prese con diversi rinnovi importanti dello scacchiere di Inzaghi.

Calciomercato Inter, 20 milioni per blindare Calhanoglu e Bastoni

Marotta e Ausilio non vogliono trovarsi di fronte ad altri casi spinosi come successo con Skriniar e da tempo hanno iniziato le negoziazioni per Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni.

Il turco è ormai diventato a tutti gli effetti un alfiere fondamentale per l’Inter e il fulcro del gioco nerazzurro, oscurando anche un faro come Brozovic. L’area tecnica è in pressing sull’ex Milan per la firma sul rinnovo fino al 2026 e la trattativa procede spedita verso la fumata bianca. Calhanoglu andrebbe a percepire un ingaggio vicino ai 6 milioni di euro con i bonus, superiore ai 5 milioni che guadagna attualmente. Marotta deve limare ancora alcuni dettagli, ma filtra grande fiducia sulla firma del classe ’94 sul nuovo contratto. Gli introiti della Champions potrebbero essere fondamentali inoltre per un’altra colonna dell’undici di Inzaghi come Bastoni, corteggiato da tempo dalle big di Premier League.

L’Inter però vuole blindare assolutamente il difensore della Nazionale azzurra e sta cercando di trovare con il suo entourage una quadra sul rinnovo dell’accordo attuale in scadenza nel 2024. Con i 20 milioni di euro dall’Europa sarebbe più facile per l’Inter alzare l’offerta per il 24enne difensore, che ambisce ad un ingaggio superiore ai 5 milioni rispetto ai quasi 3 milioni attuali. Lukaku e la Champions in soccorso dell’Inter: ossigeno alle casse di Zhang per blindare due uomini chiave come Calhanoglu e Bastoni.