Claudia Garcia: “C’è una differenza tra Inter e Porto. Mourinho? Serve più Conceicao” | ESCLUSIVO

Tutto esaurito questa sera a San Siro per il match d’andata degli ottavi di Champions League tra Inter e Porto. Claudia Garcia, ai microfoni di Calciomercato.it, presenta la sfida tra l’undici nerazzurro e la squadra di Conceicao

C’è ancora il Porto sulla strada delle italiane in Europa. Dopo Juventus, Milan e Lazio, la formazione di Sergio Conceicao si giocherà l’accesso ai quarti di Champions League al cospetto dell’Inter dell’amico ed ex compagno di squadra Simone Inzaghi.

Un avversario tosto per i nerazzurri vicecampioni d’Italia, con il primo round degli ottavi che andrà in scena questa sera in un ‘Meazza’ ancora una volta sold out. Per presentare la sfida tra Inter e Porto la redazione di Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Claudia Garcia, inviata di SIC e giornalista di Rai Sport e RSI: “Il Porto come ha detto bene Inzaghi è una squadra compatta, solida e che può far male nelle ripartenze. Difendono e attaccano bene tutti, Conceicao è un tecnico che dà molto equilibrio. Difficilmente perdono la testa e hanno amnesie, a differenze dell’Inter che ogni tanto sbanda come successo sabato con l’Udinese. L’Inter ha grande qualità, però ci sono dei momenti dove la squadra di Inzaghi si distrae e si addormenta”.

Gruppo granitico per i ‘Dragoes’ prima delle individualità: “Il Porto è forte con il collettivo, non ha dei fuoriclasse, anche se ha dei singoli che possono metterti in difficoltà. Non c’è solo Taremi: Toni Martinez è un centravanti che sta vivendo un buon periodo di forma e l’anno scorso ha fatto male alla Lazio, Pepé può essere pericoloso con la sua velocità e anche Galeno se dovesse giocare è da tenere d’occhio. Poi, non lo dimentichiamo, c’è un baluardo come Pepe in difesa. Malgrado l’età è sempre fortissimo, è il top player del reparto difensivo e fa la differenza anche con la sua leadership“.

Consigli per gli acquisti per le big del campionato italiano: Claudia Garcia si sofferma sui talenti della rosa di Conceicao che potrebbero fare al caso della nostra Serie A. “In Portogallo abbiamo dei giocatori molto tecnici, che magari faticherebbero in un centrocampo fisico e con il 3-5-2. Joao Mario rende bene l’idea: sta facendo una stagione della madonna al Benfica, in Champions è stato decisivo in entrambe le partite con la Juventus, però nell’esperienza con la maglia dell’Inter ha fatto male. Taremi sicuramente per caratteristiche fisiche e tecniche si adatterebbe bene contro difese dure come quelle italiane, anche il portiere Diogo Costa è un profilo interessante e sta crescendo molto. Pure Otavio è un profilo che potrebbe fare bene: ha qualità, è bravo negli assist e sa muoversi in diverse zone del campo. E’ un giocatore di quelli che si definiscono onnipresenti e vedremo se Conceicao riuscirà a recuperarlo per stasera almeno per la panchina”.

Claudia Garcia: “Conceicao profilo da Inter. Con lui Lukaku resterebbe”

Non è certa la conferma di Inzaghi sulla panchina dell’Inter a fine stagione e i prossimi mesi saranno decisivi per la permanenza del tecnico piacentino in nerazzurro.

Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza di Viale della Liberazione per un eventuale ribaltone è sicuramente Sergio Conceicaio, che ha indossato la casacca del club meneghino dal 2001 al 2003. “Se sarebbe il profilo giusto per l’Inter? Secondo me sì, anche se è soltanto una mia considerazione. Se l’Inter dovesse cambiare guida tecnica a fine stagione, forse servirebbe di più un Conceicao che un Mourinho – sottolinea Claudia Garcia – Conceicao lo vedrei bene in nerazzurro per il suo stile e anche per quello che rappresenta l’Inter come club. Non vedo invece un ritorno di Mourinho. Il suo futuro alla Roma dipende da tante cose, anche se per il momento sta facendo una buona stagione. Se la Roma si qualificasse per la Champions e riuscisse a fare strada in Europa League credo che Mourinho rimarrebbe, altrimenti potrebbe anche non restare e provare una nuova avventura. Inzaghi? E’ un ottimo allenatore, credo che sia in linea con gli obiettivi che si è prefissata la società, non ha fatto strabene però neanche male. In Champions League ha fatto più strada di Conte, ha vinto dei trofei importanti anche se ha perso lo scudetto all’ultima giornata, mentre quest’anno con il ritmo tenuto dal Napoli c’è poco da fare non solo per l’Inter ma anche per tutte le altre squadre”.

In bilico anche il futuro di Romelu Lukaku all’ombra della Madonnina, con gli infortuni che stanno condizionando la stagione dell’ex Chelsea: “E’ un attaccante molto forte. Non è in formissima come due anni fa con Conte, anche perché riesce a dare il massimo quando è al 100% della condizione visto che ha una struttura fisica imponente. Finora è stato frenato dagli infortuni, ma adesso inizia un’altra stagione con il ritorno della Champions e potrebbe essere il valore aggiunto per Inzaghi. In estate ha fatto di tutto per tornare all’Inter e credo che il suo futuro si deciderà nei prossimi mesi, adesso è ancora presto. Lukaku con Conceicao? Penso che vorrebbe tenerlo se arrivasse sulla panchina dell’Inter“, la chiosa finale di Claudia Garcia ai microfoni di Calciomercato.it.