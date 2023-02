Esame senza appello: solo così Allegri resta alla Juventus

La Juventus si gioca tutto nella trasferta di Nantes: Allegri e i bianconeri non possono sbagliare nel playoff di Europa League

La Juventus di scena questa sera sul campo del Nantes per il return match dei playoff di Europa League.

La squadra di Massimiliano Allegri non può sbagliare dopo il deludente 1-1 dell’andata, con Blas che Allianz Stadium aveva pareggiato l’iniziale vantaggio ad opera di Vlahovic. Bianconeri sfortunati con tre legni colpiti, ma poco cinici nel chiudere la contesa e mettere al sicuro il discorso qualificazione. Tutto invece resta il bilico e la Juve troverà un ambiente caldissimo alla ‘Beaujoire’ che cercherà di spingere i francesi verso l’impresa. Una serata che può essere decisiva anche per il futuro di Massimiliano Allegri: un’altra eliminazione europea, dopo il fallimento Champions, sarebbe l’anticamera di un possibile divorzio a fine stagione tra le parti. La stagione della ‘Vecchia Signora’ oltre alle note vicende giudiziarie passa anche dal cammino in Europa League, l’unica porta d’accesso rimasta alla Juventus per qualificarsi alla prossima Champions considerando il -15 di penalizzazione in campionato.

Juventus, Allegri si gioca tutto contro il Nantes senza Chiesa e Vlahovic

Allegri ha un contratto in essere fino al giugno 2025 con il club piemontese, a quasi 9 milioni di euro a stagione con i bonus.

John Elkann e la proprietà hanno rinnovato la fiducia all’allenatore livornese, più che una semplice guida in panchina in uno dei periodi più complicati della storia recente della Juventus. Allegri ha assunto ancora maggiore influenza nella sfera dell’area tecnica, in coincidenza con l’azzeramento quasi totale della vecchia dirigenza. Servono però i risultati in campo a certificare la conferma del mister toscano alla Continassa e una prematura uscita di scena anche dall’Europa League andrebbe a pregiudicare la posizione dell’ex Milan e Cagliari. “Sarà come una finale secca, abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno”, le parole alla vigilia di Allegri. Che si giocherà la sfida per il momento più importante della stagione senza due assi come Chiesa e Pogba, mentre la tentazione in attacco è quella di lasciare fuori almeno inizialmente un Vlahovic discontinuo dopo il ritorno in campo dalla pubalgia per puntare su Kean. Nuovo esame per Allegri, stavolta senza appello: il Nantes spartiacque per la stagione della Juve e per il futuro del ‘Conte Max’.