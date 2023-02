Allegri spiazza tutti per il Nantes, i tifosi in rivolta: cosa succede

Possibile scelta a sorpresa di Massimiliano Allegri per Nantes Juve: i tifosi sono già in rivolta. Cosa sta succedendo

È il giorno di Nantes-Juve. Questa sera i bianconeri torneranno in campo per la decisiva sfida di Europa League, in palio ci sono gli ottavi di finale.

Allegri è volato in Francia ancora senza Pogba ed anche Federico Chiesa: l’esterno bianconero non ha recuperato dall’affaticamento muscolare rimediata all’andata. Dopo la trasferta di La Spezia in campionato, il giocatore è così costretto a saltare anche la sfida coi francesi. L’allenatore si affida a Di Maria, con una possibile sorpresa in attacco. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, non è da escludere la panchina per Dusan Vlahovic, con la possibile titolarità di Moise Kean da centravanti. Una scelta che ha già fatto infuriare i tifosi, già in rivolta sui social.

Nantes-Juventus, possibile panchina per Vlahovic

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

kean al posto di vlahovic ci deve fare capire molte cose….. — gobbilandia (@_GobbiLandia) February 23, 2023

Giustamente Vlahovic doveva farsi 90 minuti con lo Spezia per partire dalla panchina oggi, non fa una piega — Vlade Dimas (@TaRulleGulle) February 23, 2023

mamma mia vlahovic in panchina, cosa abbiamo fatto di male per meritarci tutto questo? — matte (@MSomaschinii) February 23, 2023