Nantes-Juventus, UFFICIALE: doppia rinuncia per Allegri

Nantes-Juventus, i convocati di Allegri per la sfida di Europa League: ufficiale la doppia rinuncia per il tecnico bianconero

Una gara decisiva e solo la vittoria potrà garantire il passaggio del turno. La Juventus, a distanza di una settimana dal pari interno ottenuto contro il Nantes, è chiamata a dare risposte in Francia.

Domani sera, alle 18.45, i bianconeri scenderanno in campo per cercare di centrare la qualificazione. Allegri però non potrà contare né su Federico Chiesa né su Paul Pogba. Sia il giocatore italiano che il francese non rientrano infatti nell’elenco dei convocati del tecnico livornese per la trasferta transalpina.