Allarme Juve, Allegri a Nantes senza il big

Rifinitura della Juventus alla vigilia del Nantes: importanti novità in casa bianconera su Pogba e Chiesa

Vigilia di Europa League per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri scenderanno in campo domani a Nantes, alle ore 18.45, nel decisivo match che mette in palio gli ottavi di finale.

Questa mattina alla Continassa si è svolta la rifinitura della squadra bianconera prima della partenza per la Francia. Si è rivisto in gruppo anche Paul Pogba: ieri il centrocampista francese ha fatto un buon test nella partitella congiunta con la Juventus Next Gen. Difficilmente, però, Allegri lo rischierà e lo porterà con la squadra a Nantes. L’obiettivo è quello di rientrare tra i convocati col Torino nel derby di martedì prossimo.

Nantes-Juve, Chiesa verso il forfait

Non era invece presente col resto dei compagni Federico Chiesa. L’esterno ha svolto solo un lavoro personalizzato in palestra nella rifinitura odierna.

Chiesa sta smaltendo l’affaticamento muscolare alla coscia rimediato nella gara d’andata e che gli ha fatto saltare la trasferta di La Spezia. Complicato a questo punto che parta con il gruppo per la trasferta in Francia. Di seguito la probabile formazione bianconera.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.