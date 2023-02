L’Inter cambia tutto: Marotta cede Brozovic senza rimpianti

Marcelo Brozovic non è più indispensabile per l’Inter e il suo futuro ora è incerto: l’erede è in casa

L’Inter arriva finalmente alla sfida di Champions League contro il Porto. Domani a San Siro l’andata dell’ottavo di finale contro la squadra del grande ex Sergio Conceicao, molto temibile in patria come in Europa. Chiedere alla Juventus, ma non solo. Di sicuro un avversario abbordabile, molto più di altri che potevano uscire dal sorteggio. Ma non per questo è da considerarsi un accoppiamento semplice.

Ad Appiano c’è la consapevolezza che possa essere comunque una grande occasione per andare avanti in Champions League, ma soprattutto chiudere una stagione potenzialmente importante. Vero che lo scudetto è lontanissimo e praticamente impossibile da raggiungere, ma anche il secondo posto – a questo punto – sarebbe un buon traguardo. E in questo momento la squadra di Inzaghi è in vantaggio di tre punti sulle altre, ma più che altro dà la sensazione di essere molto più forte delle altre. Poi c’è la Coppa Italia e la doppia sfida con la Juve, quindi appunto la Champions. Con tanti giocatori importanti che sono rientrati. In primis Lukaku, che ancora non è al top ma sicuramente sta dando ottimi segnali. Come con l’Udinese, al netto del primo rigore sbagliato. Non solo, perché è rientrato ormai anche Marcelo Brozovic, su cui però Inzaghi (e non solo) sta ragionando.

L’Inter ora può cedere Brozovic: la strategia di Marotta

Brozovic è stato fuori a lungo, con l’Udinese è tornato titolare dopo che l’ultima volta era stata addirittura a settembre. Proprio nell’andata contro i friulani. Poi l’infortunio e cinque partite saltate, quindi il rientro per tre spezzoni di partita in campionato e il Mondiale giocato con la Croazia. In Qatar Brozo le ha giocate tutte, tranne la finalina col Marocco. Ma è rientrato infortunato saltando tutto gennaio.

Un andamento e una gestione che non sono piaciuti a nessuno, alla dirigenza né tantomeno ai tifosi. E nel frattempo l’Inter ha trovato alternative, Inzaghi ha spostato Calhanoglu in cambina di regia alla fine con buoni risultati. Non a caso, ora che il croato è totalmente a disposizione non ha il posto da titolare assicurato. Al contrario. A questo punto la dirigenza nerazzurra sta studiando un cambiamento anche nelle strategie di mercato. Il turco, pronto a rinnovare, potrebbe essere promosso definitivamente a regista titolare con Asllani vice. Brozovic in questo modo sarebbe sacrificabile, visto che all’Inter serve incassare.

Marotta ci sta pensando e nel frattempo, come vi abbiamo raccontato, continua a seguire Kessie. L’ivoriano ora sta trovando più spazio al Barcellona, ma se dovesse rinnovare Busquets rifletterebbe anche lui sul suo futuro. Tra l’altro il croato – arrivato a 30 anni – piace proprio ai blaugrana come possibile erede del loro capitano. Il futuro di ‘Epico Brozo’ adesso non è più così totalmente nerazzurro, perché l’Inter ha imparato a fare a meno di lui. E senza dubbio altri, come Barella e Bastoni, in questo momento sono più complicati da lasciar andare. Il croato ha comunque mercato oltre al Barcellona, in estate non è esclusa una cessione.