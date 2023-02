Mourinho via a fine stagione: hanno già deciso il suo futuro

Sfogo di Mourinho al termine della sfida contro il Verona: il tecnico potrebbe dire addio alla Roma a fine stagione

Una Roma in piena corsa per la Champions League, che contro il Verona ha trovato un successo prezioso nonostante le tante assenze. A fine partita però José Mourinho non le ha mandate a dire.

Il tecnico portoghese si è sfogato davanti alle telecamere: “Non siamo una squadra che ha i giusti riconoscimenti. A fine stagione avrò tanto da dire”. Il tecnico ha poi rincarato la dose, prendendo le difese dei propri giocatori e puntando il dito contro alcuni tifosi. A Mourinho non sono infatti piaciuti i fischi che alcuni componenti del pubblico hanno rivolto ad alcuni giocatori, sia nella gara contro il Verona che in passato. Da qui la decisione del tecnico di difendere i vari Pellegrini, Karsdorp e Cristante: “Siamo una squadra di gente seria che da tutto”.

Sondaggio CM.IT, Mourinho via da Roma: la scelta giusta è la Nazionale

Per questo motivo, alla luce del nuovo sfogo del tecnico portoghese, abbiamo proposto un sondaggio sulla pagina Twitter di Calciomercato.it. Le parole di Mourinho lasciano presagire possibili cambiamenti futuri e un possibile addio alla Roma a fine stagione.

A questo punto abbiamo chiesto agli utenti, in caso di addio ai giallorossi, dove meglio vedrebbero il tecnico portoghese. E il 43,1% di chi ha risposto al sondaggio non ha dubbi. La scelta migliore sarebbe la Nazionale portoghese, che dopo l’uscita ai Mondiali contro il Marocco, ha annunciato come nuovo allenatore al posto di Fernando Santos lo spagnolo Roberto Martinez, che nel frattempo aveva lasciato il ruolo di ct del Belgio. Il 25,5% crede invece che la scelta migliore per Mourinho possa essere il Paris Saint-Germain. I transalpini stanno vivendo un momento molto delicato della stagione e il nome di Galtier sembra ora essere in bilico. Il 23,5% ha invece votato per un ritorno alla guida dell’Inter. Anche in questo caso il futuro di Inzaghi non è certo, specialmente se non dovesse centrare la qualificazione in Champions League. Solo il 7,8% invece pensa che l’opzione migliore sia un ritorno alla guida del Real Madrid.